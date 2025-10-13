قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: سمعت أن هناك حربا بين باكستان وأفغانستان.. سأحاول حلها
بمضبوطات وصلت 109 ملايين جنيه.. تجديد حبس عصابة المخدرات
ترامب: سأكون فخورا بزيارة غزة وأتطلع للوقوف على أرضها
ضبط مواد بترولية تباع خارج محطات الوقود في قنا.. وهذه عقوبة المتهمين بالقانون
خبير يكشف السبب الرئيسي وراء تراجع ارتداء الإيرانيات للحجاب
علي جمعة: النبي ﷺ أنسب الناس والله أثنى عليه وشرَّف مكانه وزمانه
ترامب: سمحنا بنشر شرطة تابعة لحماس مؤقتا.. ولدينا ضمانات بشأن غزة
بدء تحرك الحافلات والصليب الأحمر لاستقبال الأسرى الفلسطينيين
كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي
عايز أشرب قهوة.. الناجية من مأساة نبروه تكشف كيف استدرجها الجاني لتنفيذ الجريمة
وثائق بخط السنوار تكشف كواليس التخطيط لهجمات السابع من أكتوبر
رئيس وزراء بريطانيا: ننتهز فرصة وقف إطلاق النار في غزة لتحقيق سلام دائم للمنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مي فاروق: ألبومي الأخير خطوة مهمة في حياتي..فيديو

مي فاروق
مي فاروق
أوركيد سامي

احتفلت الفنانة مي فاروق بألبومها الذي طرحته مؤخراً ، بحضور أسرتها وعدد من نجوم الفن و الإعلاميين، وتحدثت عن تفاصيل ألبومها ومشروعاتها الفنية المقبلة.

قالت مي فاروق في لقاء خاص لموقع صدى البلد الاخباري: "الالبوم من 9 أغنيات خطوة مهمة في حياتي، جاءت متأخرة ولكن الحمد لله كل حاجه في وقتها.


وأضافت مي فاروق عن سبب نجاح أغنية باركوا و تعلق الجمهور بها لأنها جاءت بالصدفة وارتبطت مع الجمهور بيوم فرحي ، اخترتها قبل زفافي و الفرح بفتره بسيطة ، و فكرت إني اغنيها يوم فرحي ، بالفعل حققت نجاحاً كبيراً لأنني أشعر بكل كلماتها و متأثرة بها كدا ، و بعدها أصبحت علامة في كل الأفراح ، تشارك الناس و يسمعها كل " العرسان " و هو أمر يسعدني جدا أن أكون متواجدة في مناسبة جميلة و يوم لا يمكن أن ننساه.

وطرحت الفنانة مى فاروق، أول أغنيات ألبومها فى يوم 4 يناير بعنوان "باركوا", الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وكانت قد احتفلت مى، بزفافها على الفنان محمد العمروسى، بأحد الفنادق الكبرى، فى أجواء مليئة بالحب والفرح، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، والرياضة، والاعلام، وعلقت مى على حفل زفافها، ونشرت صورة جمعتها بالفنان محمد العمروسى، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلقت:" من قلوبنا بنقول شكرا لكل شخص شاركنا، أجمل لحظاتنا، وجودكم معانا في يوم فرحنا اكبر دليل على محبتكم ودعمكم، ودى حاجه عمرها مابتتقدر  بتمن".

طرحت أغنيتها الثانية فى 9 يناير وكانت بعنوان" سلطانة " من كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج الفنان محمد العمروسى، فى أول تجربة اخراجية له مع الاغنيات، الأغنية تحمل الطابع الرومانسى، وتعبر عن الحب والسعادة والاستقرار بين اثنين محبين.


مع الأول من فبراير واصلت مى فاروق تألقها وتقديمها أعمالها المميزة، وطرحت أغنيتها الثالثة هى باسم "ميزنى"، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم، وتريات سعيد كمال، وميكس وماستر أمير محروس.. أغنية "ميزنى"، تحمل الطابع الرومانسى، وتنطق بمشاعر الحب الصادقة، وترجمتها مى بصوتها وأدائها المتميز، حيث انسجمت الموسيقى مع الكلمات والأداء بشكل رائع، لتخلق تجربة فنية متكاملة تصل إلى أذن وقلب المستمع بسهولة.

بمناسبة عيد الحب فى 14 فبراير طرحت مى فاروق، أغنيتها الرابعة بعنوان "كان نفسي أقابلك"، من كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقى يحيى يوسف.. وعبرت مى في الأغنية عن سعادتها بختيارها لشريك حياتها، والتغيير الذى طرأ عليها بعد ارتباطها.

عادت مى فاروق، واستكملت طرح أغنيات ألبومها، فى 17 أبريل بطرح أغنيتها الخامسة بعنوان "اللى شافنا"، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى هانى يعقوب.. الأغنية تحمل الطابع الرومانسى، وتعبر عن قصة حب، تربط بين ثنائى دافعهما المشترك هو السعادة.

فى يوم 12 يونية قررت مى فاروق، طرحت أغنيتها السادسة بعنوان "بنات الخلق"، من كلمات: عبد الرحمن محمد، وألحان: مدين، وتوزيع موسيقى: يحى يوسف، هندسه صوتيه وميكس وماستر: مصطفي رؤوف.. الأغنية تحمل الطابع الدرامى، وتعبر عن حالة حب لفتاة، عاشت من خلالها صدمة، وضاعت بسببها أحلامها.

فى يوم 13 يوليو طرحت مى فاروق، "ضحكت فجأة" وهى الأغنية السابعة من كلمات: تامر حسين، وألحان: تامر عاشور، وتوزيع موسيقى: نادر حمدى..  أغنية "ضحكت فجأة" ، تحمل الطابع الرومانسى، وتعبر عن حالة حب خاصة، مليئة بالمشاعر الصادقة من فتاة لحبيبها، لدرجة أنها تعيش معه فى كل لحظات حياتها، وتسرح بخيالها فيه، ويظهر تأثير ذلك عليها وهو بعيد عنها وأثناء وجودها مع أصدقائها


فى يوم 7 أكتوبر طرحت مى فاروق، أغنيتها الأخيرة، وهى عنوان أول البوماتها الغنائية "تاريخى" من كلمات: نادر عبد الله، وألحان: مدين، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر: يحيى يوسف، هندسة صوتية مصطفي رؤوف،  أغنية "تاريخى"، تتحدث عن المرأة القوية المجتهدة، التى بنت نفسها بإرادتها، ولا زال لديها من الطموح لتحقيق النجاح.


 

مي فاروق اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

وزير النقل

رسميا.. النقل تصدر قرارًا بفرض رسوم مرور على طريق رافد جمصة بطول 53 كيلومترًا

الخطيب

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

خلال تغطية إعلامية.. استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

موعد سقوط الامطار

أماكن سقوط الأمطار.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال ساعات

السيارة التي كانت تقل القطريين

تفاصيل حادث الدبلوماسيين القطريين في شرم الشيخ.. ونقل الجثامين والمصابين إلى الدوحة

قمة شرم الشيخ للسلام

مصر تعلن قائمة القادة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام غدًا

ترشيحاتنا

نادر السيد

نادر السيد يكشف لأول مرة كواليس اعتزاله كرة القدم

نجوى الزيادي، الناجية الوحيدة من جريمة نبروه

الناجية الوحيدة من جريمة نبروه تكشف كواليس علاقتها بزوجها قا.تل أولاده الثلاثة؟

الدكتور محمد شقوير

المؤسسة العلاجية: تأجير عيادات 3 مستشفيات فرصة لشباب الأطباء

بالصور

مصر وغزة.. القاهرة تنجح في إنهاء العدوان الإسرائيلي وتفشل مخظط التهجير

المساعدات المصرية إلى غزة
المساعدات المصرية إلى غزة
المساعدات المصرية إلى غزة

"ابن النادي" يتصدر تريند X بعد تصاعد الأحداث في حلقاته الثالثة والرابعة

احمد فهمي
احمد فهمي
احمد فهمي

فيديو

هجوم 7 أكتوبر

وثائق بخط السنوار تكشف كواليس التخطيط لهجمات السابع من أكتوبر

القبطان ولاء حافظ

القبطان ولاء حافظ.. إرادة قوية تُحطم حدود المستحيل

فندق دخول بدون خروج

“قصر الباشا الغامض”.. فندق مصري يثير الذعر والسؤال: خيال أم حقيقة؟

ايناس الدغيدي

قارئ فنجان تنبأ بزواجي .. إيناس الدغيدي تكشف كواليس زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

المزيد