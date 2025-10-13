إسرائيل تضع مدير مستشفى كمال عدوان على قائمة الاحتياط ضمن صفقة التبادل

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، فجر الإثنين، عن مستجدات جديدة تتعلق بصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، مشيرة إلى إدراج اسم الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى "كمال عدوان"، ضمن "قائمة الاحتياط" للأسرى الفلسطينيين.

وأوضحت القناة أن إدراج أبو صفية جاء بعد ضغوط من حركة حماس والوسطاء، ويعني أنه قد يدرج ضمن قائمة المفرج عنهم في حال طرأت تغييرات على الأسماء المدرجة في الصفقة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقل أبو صفية في أواخر ديسمبر الماضي، متهماً إياه بالتورط في أنشطة مرتبطة بـ"الإرهاب"، وفق الرواية الإسرائيلية. وقد خضع للتحقيق على يد جهاز الأمن العام "الشاباك"، فيما تم احتجازه في معتقل سدي تيمان.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن حافلات تابعة للصليب الأحمر الدولي تستعد لنقل الأسرى الفلسطينيين المشمولين في صفقة التبادل، والتي تأتي ضمن مفاوضات معقدة بين الجانبين بوساطة دولية.

وبحسب القناة 12، تواصل حكومة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاوراتها بشأن تعديل قائمة الأسرى الفلسطينيين، مشيرة إلى أن عدد الأسرى المقرر الإفراج عنهم انخفض إلى 1718 بدلاً من 1722.

ومن المتوقع أن تفرج حماس، في ساعات مبكرة من صباح الإثنين، عن 48 رهينة، بينهم 20 على قيد الحياة، كانوا قد احتُجزوا خلال هجوم السابع من أكتوبر، وذلك ضمن المرحلة الجديدة من اتفاق التبادل.

وفي المقابل، ستفرج إسرائيل عن 250 أسيراً فلسطينياً محكومين بالسجن المؤبد، إلى جانب معتقلين من قطاع غزة تم احتجازهم منذ بداية الحرب.