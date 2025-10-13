شوبير الصغير: مقدرش أهاجم الصحافة..وحققت حلم والدي بالتأهل لكأس العالم

عبّر مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، عن بالغ سعادته بعد تأهل الفراعنة رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل لحظة تاريخية شخصية وعائلية.









تأهل تاريخي للفراعنة

نجح المنتخب المصري في حجز بطاقة العبور إلى كأس العالم بعد تصدره ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال. وجاء التأهل دون تعقيدات بعد سلسلة من النتائج الإيجابية التي ضمنت للفريق صدارة المجموعة عن جدارة.

حلم الأب يتحقق



في تصريحاته عبر قناة «أون سبورتس» المصرية، قال مصطفى شوبير: “الحمد لله حققت حلم والدي بالتأهل إلى كأس العالم وتكرار إنجازه، والحمد لله قدرنا نفرح الشعب المصري.”

وأكد أن الوصول للمونديال يحمل بعدًا عاطفيًا خاصًا بالنسبة له، باعتبار أن والده الكابتن أحمد شوبير كان أحد عناصر الجيل الذي شارك في مونديال 1990.

طموحات مستقبلية

شدد شوبير على أن هدف الجيل الحالي لا يقتصر على مجرد التأهل، بل يمتد للمنافسة بقوة في البطولات المقبلة، مضيفًا:

“إن شاء الله نوصل لكل منافسات كأس العالم السنوات المقبلة، ومنتخبات إفريقيا معظمها أصبحت صعبة جدًا.”

وأشار إلى أن قوة المنافسة في القارة السمراء تجعل أي تأهل ثمينًا ويتطلب تركيزًا واستمرارية.

احترام للإعلام رغم الانتقادات

وفي ختام حديثه، أكد مصطفى شوبير أنه يلتزم بضبط النفس وعدم الانجرار إلى مهاجمة الإعلام أو الصحافة، قائلاً:

“مقدرش أهاجم وأسيء للصحافة والإعلام وكابتن شوبير موجود وشغال في الإعلام.”

وأوضح أن وجود والده في الوسط الإعلامي يجعله أكثر حرصًا على احترام المهنة وعدم الرد على الانتقادات بأسلوب هجومي.



