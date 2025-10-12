مكتب نتنياهو يعلن عدم مشاركة مسؤولين إسرائيليين في قمة شرم الشيخ حول غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عدم مشاركة مسؤولين إسرائيليين في قمة شرم الشيخ حول غزة.

وفي وقت سابق، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم مع منسق شؤون أسرى الحرب والمفقودين، العميد احتياط غال هيرش، وقال إن "إسرائيل مستعدة وجاهزة لاستقبال جميع مختطفينا فورا"، وذللك وفقا لمكتب نتنياهو.

وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن حماس ترغب في تسريع إطلاق سراح الرهائن لإتمام العملية بحلول موعد وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل.

وتل أبيب مستعدة للتحرك إذا رغبت حماس في تسريع إطلاق سراحهم اليوم أو خلال الليل، ولكن لا يوجد موعد محدد حتى الآن.