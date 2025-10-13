إبراهيم حسن: نبارك للشعب المصري.. وسنواصل الاستعداد بقوة لأمم أفريقيا

أعرب الكابتن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عن سعادته بالنتائج الإيجابية التي حققها الفراعنة مؤخرًا، موجهًا التهنئة للشعب المصري والجهاز الفني واللاعبين على الأداء المميز في التصفيات.

وقال إبراهيم حسن خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " نمبر وان"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة المذاع على قناة cbc: "أبارك للشعب المصري كله، واللاعبين قدموا أداءً مشرفًا، كنا حريصين على إنهاء التصفيات بشكل جيد، والاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية."

وأضاف مدير المنتخب، أن المنتخب سيواصل العمل والاستعداد بقوة خلال الفترة المقبلة استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية، مشيرًا إلى أهمية الاستقرار الفني والجاهزية البدنية للاعبين.

وأكد إبراهيم حسن أن المنتخب سيسعى لتقديم أداء يليق باسم مصر في المنافسات القادمة، قائلًا: "نحن مصممون على مواصلة المشوار بنفس الجدية والتركيز، من أجل تحقيق طموحات الجماهير المصرية."