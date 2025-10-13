قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

بريطانيا تعلن عن حزمة مساعدات لغزة بقيمة 27 مليون دولار

محمود عبد القادر

أعلنت بريطانيا، عن حزمة مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني، أي نحو 27 مليون دولار، لغزة، بهدف توفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لسكان القطاع.

وأعلن رئيس الوزراء كير ستارمر عن ذلك، الأحد، لدى وصوله إلى مصر لحضور قمة زعماء العالم بشأن إنهاء الصراع، وهي الخطوة الأولى في إطار خطة السلام التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تهدف هذه المساعدات، التي ستقدم عبر منظمات دولية معترف بها مثل اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي والمجلس النرويجي للاجئين، إلى تقديم المساعدة الفورية للسكان المدنيين في غزة.

وصرح ستارمر خلال لقاء مع الصحفيين في شرم الشيخ، مقر انعقاد القمة: "الوضع في غزة أزمة إنسانية شاملة، ونحن ملتزمون بتخفيف معاناة مئات الآلاف من المدنيين".

ويأتي الإعلان على خلفية قمة تاريخية تضم زعماء رئيسيين مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي وترامب والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

أعلنت المملكة المتحدة، التي لا تزال طرفًا رئيسيًا في جهود السلام، أنها ستستضيف قمةً لمدة ثلاثة أيام حول إعادة إعمار غزة، تبدأ يوم الاثنين. وستجمع القمة، التي تنظمها وكالة ويلتون بارك التابعة لوزارة الخارجية، ممثلين عن حكومات دولية، بالإضافة إلى السلطة الفلسطينية، وممثلين عن القطاع الخاص، ومؤسسات تمويل التنمية، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي.

يضاف إعلان هذه المساعدة الجديدة إلى التزامٍ أوسعَ من المملكة المتحدة: ففي السنة المالية الحالية، ساهمت المملكة المتحدة بمبلغ 74 مليون جنيه إسترليني كمساعداتٍ إنسانيةٍ للفلسطينيين، كجزءٍ من حزمةٍ إجماليةٍ قدرها 116 مليون جنيه إسترليني. وتأتي هذه الخطوة بعد شهرٍ من اعتراف المملكة المتحدة بدولةٍ فلسطينية.

بريطانيا حزمة مساعدات إنسانية 27 مليون دولار لغزة المياه والصرف الصحي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شرم الشيخ

