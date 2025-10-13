كتائب القسام: الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء ضمن صفقة تبادل الأسرى

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، صباح اليوم، أنها قررت الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء، وذلك في إطار المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى.

وفي بيان رسمي، نشرت كتائب القسام قائمة بأسماء الأسرى الذين سيُطلق سراحهم، مؤكدة أن العملية تأتي ضمن تفاهمات تم التوصل إليها بوساطة إقليمية ودولية.

من جانبها، أكدت “إذاعة الجيش الإسرائيلي” أن القائمة التي نشرتها حماس تتطابق مع القائمة المعروفة لدى الجهات الأمنية الإسرائيلية، ما يعزز التوقعات بإتمام العملية خلال الساعات القادمة.

وأفادت “هيئة البث الإسرائيلية” بأن حافلات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر باتت في طريقها إلى قطاع غزة لتسلم الأسرى، تمهيدًا لنقلهم إلى داخل إسرائيل.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” عن مصدر أمني أن الجيش الإسرائيلي يستعد لنقل الأسرى من شمالي قطاع غزة بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا، في عملية لوجستية كبيرة تشارك فيها وحدات خاصة وطواقم طبية.

كما ذكرت “القناة 12 الإسرائيلية” أن إطلاق سراح الأسرى سيتم على دفعتين، بين الساعة الثامنة والعاشرة صباحًا، وأن مروحيات سلاح الجو الإسرائيلي قد هبطت بالفعل في قاعدة "ريعيم" العسكرية استعدادًا لاستقبالهم.