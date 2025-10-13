قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لجهوده في وقف حرب غزة.. الرئيس السيسي يقرر منح ترامب قلادة النيل
ما هو سر يوم الإثنين؟.. 39 حدثا عجيبا فاحذر الاستهانة به
الرئيس السيسي يقرر منح ترامب قلادة النيل
عقب صعوده| رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
كتائب القسام: الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء ضمن صفقة تبادل الأسرى
قمة شرم الشيخ تؤكدها… القاهرة تثبت قدرتها على قيادة مسار التهدئة وترسيخ الاستقرار الإقليمي
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم
تعليمات عاجلة بتسجيل الغياب بالمدارس يوميًا واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المتغيبين
ترامب: اتفاق السلام في غزة قد يكون أعظم إنجازاتي
مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق
أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي
بفعل الدولار.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر
اقتصاد

عقب صعوده| رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

دولار امريكي
دولار امريكي
آية الجارحي

شهدت أسعار صرف الدولار ارتفاع مفاجئ اول مستهلات أمس الأحد في أول يوم عمل عقب الإجازة الأسبوعية للبنوك.

وفي منتصف تعاملات امس هدء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لكنها ظلت مرتفعة مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الاثنين 13-10-2025، ضمن نشرته الخدمية .
سعر الدولار اليوم في البنك العربي الافريقي 47.83 جنيه للشراء و47.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي  47.83 جنيه للشراء و47.93 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن

 

سعر الدولار في بنك القاهرة 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الاهلي المتحد  47.83 جنيه للشراء و47.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي  47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 47.79 جنيه للشراء و47.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر  47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري   47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.


سعر الدولار  في بنك قطر الوطني  47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه أسعار الدولار اليوم سعر صرف الدولار سعر الدولار في البنك الاهلي المصري سعر الدولار أمام الجنيه سعر الدولار مقابل الجنيه

