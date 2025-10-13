عقب صعوده| رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

شهدت أسعار صرف الدولار ارتفاع مفاجئ اول مستهلات أمس الأحد في أول يوم عمل عقب الإجازة الأسبوعية للبنوك.

وفي منتصف تعاملات امس هدء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لكنها ظلت مرتفعة مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الاثنين 13-10-2025، ضمن نشرته الخدمية .

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الافريقي 47.83 جنيه للشراء و47.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 47.83 جنيه للشراء و47.93 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن

سعر الدولار في بنك القاهرة 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الاهلي المتحد 47.83 جنيه للشراء و47.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 47.79 جنيه للشراء و47.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك قطر الوطني 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.