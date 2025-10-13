قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ملحقش يفرح.. اللحظات الأخيرة في حياة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي
أحمد موسي: 300 وسيلة إعلامية دولية تتولى تغطية قمة السلام في شرم الشيخ
"قلادة النيل" الأرفع.. قائمة الشرف التي انضم إليها ترامب بأمر من الرئيس السيسي
أحمد موسى : ترامب اختار القاهرة لتوقيع اتفاقية السلام تأكيدا لدور مصر والرئيس السيسي
الإحتلال يطلق النار على الفلسطينيين قرب سجن عوفر ويصيب شابا في فخذه
تفوق على العظماء.. محمد صلاح يرسخ مكانته بين أساطير الكرة الإنجليزية والإفريقية
أحمد موسي: ترامب يزور مصر لأول مرة.. و23 دولة تشارك فى قمة شرم الشيخ للسلام
شوبير يكشف فرمان من ييس توروب قبل مواجهة إيجل نوار في دوري الأبطال
بدء تحرك حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم
الاتحاد الدولي للصناعات الدوائية يشيد بالتجربة المصرية في الصحة الوقائية ويصفها بـ«النموذج المشرق»
إجراء عاجل من مخابرات الاحتلال بشأن عائلات الأسرى المقدسيين المفرج عنهم
الاتحاد الأوروبي سيستأنف المراقبة في معبر رفح بين غزة ومصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هرتسوج ونتنياهو يستقبلان ترامب فور وصوله إلى مطار بن جوريون
علي صالح

لقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأثنين، استقبالا حافلا في مطار بن جوريون بإسرائيل، حيث صافحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الاسرائيلي إسحاق هرتسوج، في مراسم بثّت رسالةً واضحة عن التحالف والتعاون المتبادل بين واشنطن وتل أبيب. 

وتأتي زيارة ترامب للتزامن مع عملية الإفراج الأولى عن رهائن إسرائيليين من قطاع غزة، في إطار اتفاق تبادل تم التفاوض عليه في سياق جهود التهدئة وإنهاء الحرب المستمرة، وفقا لـ موقع سكاي نيوز البريطاني. 

ونشرت المصادر الإسرائيلية لقطات تُظهر استقبالًا رسميًّا بسجادة حمراء، وتصافحات تتوسط المطار تمهيدًا لمباحثات مرتقبة. 

ومن المتوقع أن تتضمن أجندة ترامب لقاءات مع أسر الرهائن، وكذلك كلمة أمام الكنيست، قبل أن يتوجه لاحقًا إلى مصر للمشاركة في قمة السلام في شرم الشيخ. 
ويرى مراقبون في هذه الزيارة ما يشبه “لحظة تتويج دبلوماسي” لجهود الوساطة التي ساهم ترامب فيها لإبرام صفقة تبادل الرهائن، كما أن حضور الزعماء الإسرائيليين في الاستقبال يعبّر عن رغبة في إبراز الدعم القوي لخطته في المنطقة. 

إلا أن التحدي الأكبر يكمن في ترجمة هذه اللحظات الرمزية إلى نتائج ملموسة على الأرض، سواء في ضمان استمرار وقف إطلاق النار أو تنفيذ مرحلة إعادة الإعمار والاستقرار في غزة، فإذا نجحت الرؤية التي تصدّرتها واشنطن، فقد تُشكّل هذه الزيارة نقطة تحول في مسار الصراع، وإن أخفقت فإنها قد تكتفي بأن تكون صفحة مؤقتة في مسلسل طويل من التوتر والتحديات.

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي

أرشيفية

تفاصيل صادمة حول استهداف الصحفي صالح الجعفراوي ومحاولة طمس صوته بعد استشهاده

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

الصحفي صالح الجعفراوي

كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

بطول الجولف

مصر تستضيف النسخة العاشرة للجولف

ترامب

ترامب: لا أعتقد أنني سأدخل الجنة ولكنني أنقذت حياة كثيرين من الهلاك

ترامب في الكنيست

موقعا في سجل الزوار بالكنيست.. ترامب: يوم عظيم وجميل

بالصور

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

هيونداي تطلق سيارة سوناتا.. هجينة ورخيصة الثمن

أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

طريقة ذكية لفتح أبواب تسلا حال تعطلها أو نفاد البطارية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

