أول ظهور لترامب في إسرائيل
شاهد.. تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي في المدارس بعد تقديم الأوراق المطلوبة
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13-10-2025
ترامب يصل إسرائيل تزامنًا مع بدء عملية الإفراج عن الرهائن
جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط
إنقاذ 10 أطفال .. محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ بمصرف بقرية سلام بمنقباد
إصابة 18 عاملا بمصنع الألومنيوم فى حادث انقلاب أتوبيس الشركة
أمجد الشوا: الفلسطينيون يقفون خلف الدور المصري لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل إلى إسرائيل
قمة تاريخية ترسم ملامح شرق أوسط جديد..صحيفة إيطالية: شرم الشيخ تعود عاصمةً للسلام
الرئيس السيسي وترامب يعقدان مباحثات قمة في شرم الشيخ بعد ظهر اليوم
نتنياهو يصل إلى مطار بن جوريون في تل أبيب لاستقبال ترامب
حوادث

إنقاذ 10 أطفال .. محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ بمصرف بقرية سلام بمنقباد

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ بمصرف بقرية سلام بمنقباد
سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ بمصرف بقرية سلام بمنقباد
إيهاب عمر

تابع اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، منذ اللحظات الأولى، حادث سقوط تروسيكل يقل عددًا من الأطفال بمصرف قناطر حواس أمام مدخل قرية سلام التابعة لقرية منقباد بمركز أسيوط، ووجه برفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، وسرعة التعامل مع الموقف وإنقاذ المصابين.

انقاذ 10 أطفال ونقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة قد تلقت إخطارًا يفيد سقوط تروسيكل يقل عددًا من الأطفال في مصرف مائي، حيث انتقلت على الفور قوات الإنقاذ النهري والإسعاف والأجهزة التنفيذية والأمنية إلى موقع الحادث، وتمكنت جهود الإنقاذ من انقاذ 10 أطفال ونقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى أسيوط العام لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن آخرين.

وأكد محافظ أسيوط أنه يتابع الموقف لحظة بلحظة، مشددًا على ضرورة توفير الرعاية الطبية العاجلة للمصابين كما وجه بتواجد فرق الاغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بمكان الحادث والمستشفيات لتقديم كافة اوجه الدعم للمصابين ووجه ايضا فرق الإنقاذ النهري بالتواجد بالمصرف لحين التأكد من عدم وجود مفقودين، مع إحاطة غرفة العمليات بالمستجدات أولًا بأول.

مراجعة وسائل النقل

كما أصدر المحافظ توجيهاته بمراجعة وسائل النقل، والتأكد من سلامتها القانونية والفنية، حفاظًا على أرواح وسلامة أبنائنا، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في مواجهة مثل هذه الحوادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها.

وأوضح اللواء دكتور هشام أبو النصر أن التحقيقات الأولية تشير إلى اختلال توازن التروسيكل أثناء السير وسقوطه في المصرف، وجاري استكمال الفحص من قبل الجهات الأمنية لمعرفة ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأكد محافظ أسيوط أن الأولوية في الوقت الحالي هي إنقاذ الأطفال وتقديم الرعاية لهم، متوجهًا بالشكر إلى فرق الإنقاذ والإسعاف التي تعاملت بسرعة وكفاءة مع الحادث، داعيًا الله أن يحفظ أبناء المحافظة من كل سوء.



