محافظات

محافظ أسيوط يشهد احتفالية جامعة الأزهر بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر

احتفالية جامعة الأزهر بأسيوط بذكرى نصر أكتوبر المجيد
احتفالية جامعة الأزهر بأسيوط بذكرى نصر أكتوبر المجيد
إيهاب عمر

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، احتفالية جامعة الأزهر للوجه القبلي بالتعاون مع مجمع إعلام أسيوط، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي جاءت تحت عنوان "أكتوبر..معركة العلم والإيمان".

 وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، وسط أجواء وطنية مفعمة بالفخر والاعتزاز.

أقيمت الاحتفالية برعاية وحضور الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، كما حضر نخبة من القيادات التنفيذية والدينية والعسكرية، من بينهم اللواء ياسر أبو هيسة الخبير الاستراتيجي والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، والمقدم محمد محمد علي نائب المستشار العسكري للمحافظة والعميد متقاعد رأفت رمزي أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة والدكتور عيد علي خليفة وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور صابر السيد عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، والدكتورة خلود حسام عميد كليه التجارة بجامعة الأزهر، ومحسن محمد جمال مدير عام الإدارة العامة لإعلام وسط الصعيد، وعمداء كليات جامعة الأزهر للوجه القبلي ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات.

 بطولات قواتنا المسلحة

بدأت الفعالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للطالبة بشرى المصطفى المغربي، تلاها عرض فيلم وثائقي تناول بطولات قواتنا المسلحة خلال حرب أكتوبر، ثم فقرة فنية قدمت خلالها طالبات الجامعة مجموعة من الأغاني الوطنية التي جسدت روح الانتصار والانتماء.

وفي كلمته، أعرب اللواء دكتور هشام أبو النصر عن سعادته بمشاركة جامعة الأزهر هذه الاحتفالية الوطنية، مشيدًا بدورها التنويري والعلمي الرائد في نشر قيم الوسطية والتسامح والاعتدال، ودعم جهود التنمية والتوعية في مختلف ربوع مصر. 

وأكد المحافظ أن نصر أكتوبر لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة تخطيط محكم وجهد متواصل وإيمان عميق بعدالة القضية، مشيرًا إلى أن الجندي المصري خاض المعركة بإيمان لا يتزعزع بأن الأرض لا تسترد إلا بالتضحيات، فحقق المعجزة بعبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف الذي كان يعد من أقوى التحصينات في العالم.

وأكد المحافظ أن ذكرى أكتوبر ستظل رمزًا للعزة والكرامة والوحدة الوطنية، ودليلًا على قدرة المصريين على تجاوز التحديات، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء.

ومن جانبه، رحب الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي بالحضور، موجهًا التهنئة لقيادات الدولة وللشعب المصري بذكرى الانتصار العظيم، مشيرًا إلى أن الاحتفالية تأتي برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، تأكيدًا على حرص الأزهر الشريف على غرس روح الانتماء والاعتزاز بالوطن في نفوس الشباب.

واختتمت الفعالية بتكريم عدد من أبطال حرب أكتوبر وبعض الشخصيات المشاركة، في مشهد جسد روح الوفاء والتقدير لأبطال الوطن الذين سطروا بدمائهم صفحات من المجد والعزة في تاريخ مصر الحديث.

أسيوط جامعة الأزهر احتفالية جامعة الأزهر حرب أكتوبر الاحتفالية الوطنية نصر أكتوبر

