أسيوط.. إحالة مديري مدرستين للشؤون القانونية لتقصيرهما في عملهما

أحال محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط ؛ صباح اليوم الأحد مديرا مدرستي عرب كرهونة للتعليم الأساسى وعرب طرهونة الابتدائية المشتركة للشؤون القانونية لتقصيرهما فى أداء عملهما.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم والتى استهدفت 6 مدارس بمركز ديروط لمتابعة الانضباط المدرسى وسير الدراسة وذلك فى إطار توجيهات اللواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتكثيف المتابعات الميدانية للمؤسسات التعليمية بالمحافظة.

رافقه خلالها محمود على مدير إدارة ديروط التعليمية ومحمد كمال وكيل الإدارة .

حيث واصل وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط جولته التفقدية التى بدأها صباح اليوم بحضور طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة جمال عبد الناصر الرسمية لغات بديروط بزيارة مدرسة عزبة ابو كريم الإعدادية المشتركة والتى يبلغ عدد فصولها 16فصل دراسى وتضم 727 طالب وطالبة ثم تفقد مدرسة عزبة أبوكريم الابتدائية المشتركة والتى تضم 22 فصل دراسى ومدرسة على بن أبى طالب للتعليم الأساسى بمنطقة الدبة السوداء بأبوكريم والتى تضم 13فصل دراسى وتابع سير الدراسة بها وانتظام الطلاب والمعلمين مشددا على حصر الغياب اليومى وتطبيق لائحة الانضباط المدرسى .

إهمال إدارى وأدنى مستوى النظافة بالفصول



وفاجأ وكيل الوزارة العاملين بمدرستى عرب كرهونة للتعليم الأساسى والبالغ عدد فصولها 12فصل دراسى وعرب طرهونة الابتدائية المشتركة بعدد فصول 1365طالبا وطالبة بديروط على حدود محافظة المنيا لمتابعة سير الدراسة وانتظام الطلاب والمعلمين وبتفقده الفصول الدراسية وحجرات المدرسة واطلاعه على سجلات الحضور والانصراف ومتابعات التوجيه الفنى بالإدارة والمديرية تم رصد بعض القصور فى المدرستين ويوجد إهمال إدارى وأدنى مستوى النظافة بالفصول والمدرسة ..وعلى الفور أحال وكيل الوزارة مديرا المدرستين للشؤون القانونية لتقصيرهما فى عملهما مع سرعة تلافى كافة الملاحظات التى تم رصدها خلال الجولة مع استدعاء كافة الموجهين المتابعين المدرسة للوقوف على مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب ومستوى المعلمين والطلاب .



واطمأن وكيل الوزارة - خلال متابعته لمدارس أبوكريم وعرب طرهونة - على الالتزام بالجداول المدرسية واعلان قوائم الفصول وتفقد بعض الفصول الدراسية والأفنية ودورات المياه وحجرات الوسائل التعليمية والمعامل والمكتبات وغيرهاوتحدث مع التلاميذ والمعلمين واطمأن منهم على سير العملية التعليمية .



وأكد دسوقى على المتابعة المستمرة من الوزير المحافظ لواء دكتور هشام ابوالنصر للعملية التعليمية وتفقده للمدارس لافتا إلى جولاته الميدانية اليومية ومتابعته المستمرة للمدارس ورصد أية سلبيات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتفعيل لائحة الانضباط المدرسى وتفعيل الأنشطة المدرسية موجها كافة مديرى المراحل والتوجيهات الفنية المختلفة بتكثيف المتابعات والزيارات الميدانية للمدارس للوقوف على انتظام العملية التعليمية وشرح المناهج الدراسية وفقا لخطة المناهج والخطة الزمنية .