برلمانية: مشروع كربونات الصوديوم خطوة محورية لتحقيق الاكتفاء الذاتي

أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن مشروع "كربونات الصوديوم" ، أحد المشروعات التنموية الكبرى التي تأتي ضمن توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة ودعم خطط التنمية الصناعية المستدامة.

و أشارت" الكسان" ، فى تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن المشروع بمثابة خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب زيادة القيمة المضافة للموارد المحلية، إلى جانب مساهمته في جذب الاستثمارات في القطاع الصناعي، مما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير في مجالات الكيماويات والصناعات التحويلية.

جاء ذلك بعد أن استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مو دينغيه رئيس مجلس إدارة مجموعة الصين الوطنية للهندسة الكيميائية (CNCEC)، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، كما حضر اللقاء وو شيانغونغ نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة (CNCEC)، وقوه جويه رئيس مجلس إدارة شركة TCC)).

وفي ذات السياق، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للتعاون القائم مع مجموعة CNCEC، مؤكداً على أن الدولة المصرية ستعمل على تذليل إجراءات تنفيذ مشروع الشركة في مصر والخاص بإنتاج الصودا آش.

وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن رئيس مجموعة CNCEC الصينية قام باستعراض الخبرات التي تحظى بها الشركة في مجال البتروكيماويات، مؤكداً تطلع شركته للتعاون مع الحكومة المصرية لتوسيع استثمارات الشركة في مصر، وهو ما ثمنه السيد الرئيس، مُشدداً على أن الدولة توفر الكثير من المزايا والحوافز للمستثمرين الأجانب والمحليين، كما تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.



وأكد الرئيس السيسي على أن مشروع كربونات الصوديوم (الصودا آش) يُعد من المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الكبرى لمصر، لما له من دور محوري في دعم الاكتفاء الذاتي للصناعات المحلية وتقليل الواردات، مؤكداً ثقته في قدرة شركة TCC على تنفيذ هذا المشروع بكفاءة عالية وفقاً لأفضل المعايير العالمية.