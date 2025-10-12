أشرف عبدالغني بعد تعيينه بمجلس الشيوخ: أشكر الرئيس وثقة غالية ومسئولية وطنية

أعرب المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، عضو مجلس أمناء حزب العدل، عن خالص شكره وتقديره إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الثقة الغالية التي أولاه إياها بتعيينه عضوًا في مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل دافعًا قويًا لمواصلة العمل والعطاء من أجل خدمة الوطن والمواطن.



وأكد "عبدالغني" في بيان له اليوم ، أن نيل ثقة القيادة السياسية شرف كبير ومسؤولية وطنية تتطلب مضاعفة الجهد، مشيرًا إلى حرصه على أن تكون أولوياته داخل المجلس هي دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتبني السياسات التي تضمن تحفيز النمو ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه سيعمل بكل ما يمتلكه من خبرات مهنية واقتصادية في مجال الضرائب والاستشارات المالية من أجل المساهمة في صياغة تشريعات وسياسات اقتصادية تدعم توجهات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود بين جميع مؤسسات الدولة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل.



واختتم أشرف عبدالغني بيانه بتجديد الشكر للرئيس السيسي على ثقته، مؤكدًا التزامه الكامل بالعمل الجاد تحت قبة مجلس الشيوخ لخدمة الوطن والمواطن في ظل القيادة الحكيمة للرئيس.