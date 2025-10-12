برلماني: كربونات الصوديوم مشروع يدعم الاكتفاء الذاتي ويعزز الصناعات المحلية

ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات الرئيس السيسي، بشأن مشروع "كربونات الصوديوم" ودوره في دعم الاكتفاء الذاتي، موضحاً أهمية المشروع ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة القيمة المضافة ، إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتج وتوفير استيرادها من الخارج.

أشار" يحيي" فى تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أهمية إنشاء مشروع "الصودا آش" ومشتقاتها، و الذي يهدف إلى إنتاج مادة كربونات الصوديوم، لتعزيز قدرات الدولة الانتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلية، والحد من استيرادها من الخارج. نتيجة توطين صناعتها في الداخل .

جاء ذلك بعد أن استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مو دينغيه رئيس مجلس إدارة مجموعة الصين الوطنية للهندسة الكيميائية (CNCEC)، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، كما حضر اللقاء وو شيانغونغ نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة (CNCEC)، وقوه جويه رئيس مجلس إدارة شركة TCC)).

وفي ذات السياق، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للتعاون القائم مع مجموعة CNCEC، مؤكداً على أن الدولة المصرية ستعمل على تذليل إجراءات تنفيذ مشروع الشركة في مصر والخاص بإنتاج الصودا آش.



وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن رئيس مجموعة CNCEC الصينية قام باستعراض الخبرات التي تحظى بها الشركة في مجال البتروكيماويات، مؤكداً تطلع شركته للتعاون مع الحكومة المصرية لتوسيع استثمارات الشركة في مصر، وهو ما ثمنه السيد الرئيس، مُشدداً على أن الدولة توفر الكثير من المزايا والحوافز للمستثمرين الأجانب والمحليين، كما تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.



وأكد الرئيس السيسي على أن مشروع كربونات الصوديوم (الصودا آش) يُعد من المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الكبرى لمصر، لما له من دور محوري في دعم الاكتفاء الذاتي للصناعات المحلية وتقليل الواردات، مؤكداً ثقته في قدرة شركة TCC على تنفيذ هذا المشروع بكفاءة عالية وفقاً لأفضل المعايير العالمية.