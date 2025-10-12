برلماني: الدور المصري في غزة نموذج لقيادة تحمي الإنسان وتدافع عن الحقوق

رحب النائب أحمد الخشن، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، ببدء دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وعودة النازحين إلى مناطقهم، مؤكدًا أن ما تحقق هو ثمرة مباشرة للجهود المصرية المكثفة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي انطلقت منذ اللحظة الأولى للأزمة دعمًا للشعب الفلسطيني الشقيق.

وقال الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، إن مصر لم تتوانَ يومًا عن أداء دورها القومي والإنساني تجاه القضية الفلسطينية، وسعت بكل ما تملك من أدوات سياسية ودبلوماسية لتثبيت الهدنة وتأمين الممرات الإنسانية.

وأضاف أن عودة النازحين تمثل إنجازًا إنسانيًا وسياسيًا يعكس ثقة الأطراف الإقليمية والدولية في الرؤية المصرية وقدرتها على إدارة الأزمات بموضوعية ومسؤولية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تحركات القاهرة المتواصلة أعادت الأمل في إمكانية استعادة الاستقرار ووقف نزيف الدم، مؤكدًا أن مواقف مصر الثابتة هي الضمان الحقيقي لحقوق الشعب الفلسطيني ودعامة أساسية للأمن الإقليمي في المنطقة.