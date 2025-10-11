انتخابات مجلس النواب.. 125 مرشحا محتملا يجرون الكشف الطبي بأسيوط

قال الدكتور أحمد سيد موسى، مدير عام القومسيون الطبي العام بمحافظة أسيوط، صباح اليوم السبت، إن عدد المرشحين المحتملين لخوض انتخابات مجلس النواب الذين تم استقبالهم لإجراء الكشف الطبي تجاوز 125 مرشحًا حتى الآن، وذلك ضمن الإجراءات التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات كخطوة أولى في مسار الترشح لانتخابات مجلس النواب بالمحافظة.

وأوضح موسى أن العمل داخل القومسيون الطبي يبدأ يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ويستمر حتى يوم 15 أكتوبر الجاري، بما يشمل أيام الجمع والعطلات الرسمية، مشيرًا إلى تزايد أعداد المتقدمين بشكل يومي.

جاهزية المنشأة لاستقبال المرشحين على مدار الساعة

أكد مدير القومسيون الطبي، خلال جولته التفقدية لمتابعة سير العمل داخل اللجنة الطبية، جاهزية المنشأة لاستقبال المرشحين على مدار الساعة، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والتي تشمل الكشف النفسي والذهني، باعتبارها شرطًا أساسيًا للترشح، إلى جانب التحاليل الطبية المطلوبة وفقًا لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف موسى أن وزارة الصحة والسكان تنفذ هذه الفحوصات بناءً على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بفتح باب الترشح، وبتوجيه من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الذي أقر إجراء الكشف الطبي للمرشحين داخل المجالس الطبية المتخصصة، للتأكد من خلوهم من الأمراض النفسية والذهنية التي قد تعيق أداءهم لمهام العضوية البرلمانية.

وأشار موسى إلى أن الفحوصات تشمل الكشف الإكلينيكي وسحب عينات لتحليل مدى تعاطي المواد المخدرة أو المسكرة، وذلك داخل المستشفيات المعتمدة من وزارة الصحة، مع أخذ بصمة اليد اليمنى وصورتين شخصيتين حديثتين لكل مرشح.

ونوّه إلى أن تحاليل المخدرات تُجرى داخل المعامل المركزية التابعة للوزارة، بالإضافة إلى المعامل الفرعية والإقليمية، وفي حال ظهور نتائج إيجابية، تُعاد العينات للتحليل مرة أخرى داخل المعامل المركزية بالقاهرة. وتُعلن نتائج الكشف الطبي خلال 24 ساعة من إجرائه، على أن يُسلّم التقرير الطبي للمرشح شخصيًا، مع إرفاق نسخة من التقارير الصادرة عن المستشفيات والمعامل.