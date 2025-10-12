سيف زاهر بعد تعيينه في مجلس الشيوخ: شرف كبير ومسؤولية وطنية

أعرب الإعلامي سيف زاهر عن سعادته وامتنانه بعد صدور قرار جمهوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيينه عضوًا في مجلس الشيوخ المصري، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل شرفًا ومسؤولية وطنية كبيرة.



وكتب زاهر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"بكل الامتنان والفخر، أتشرّف اليوم بثقة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعييني عضوًا في مجلس الشيوخ المصري".



وأضاف:"هي ثقة غالية أعتزّ بها وأعتبرها مسؤولية وطنية كبيرة أضعها على عاتقي بكل إخلاص من أجل خدمة مصر وشعبها العظيم".



وتابع :"تعوّدت دائمًا أن أعمل من القلب، واليوم أعد بأن يكون صوتي في المجلس امتدادًا لهذا الإيمان، وأن أشارك بكل ما أملك من فكر وخبرة في دعم مسيرة التنمية والبناء نحو الجمهورية الجديدة".



واختتم زاهر رسالته موجهًا الشكر لكل من هنّأه ودعمه، مؤكدًا حرصه على أن يكون دائمًا عند حسن الظن.