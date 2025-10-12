مصر تحصد برونزيتين ببطولة الجزائر الدولية للريشة الطائرة

توج لاعبو المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة، بميداليتين برونزيتين خلال مشاركتهم في بطولة الجزائر الدولية والمقامة خلال الفترة من 9 وحتى 12 أكتوبر الجاري.

وحصد الزوجي المكون من ضحى هاني ونور يسري على برونزية زوجي السيدات، فيما حصل الزوجي المكون من ضحى هاني وزميلها أدهم حاتم الجمال على برونزية الزوجي المختلط.

ويستعد الثلاثي للمشاركة في بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها العاشرة، والمقرر إقامتها على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة خلال الفترة من 14 وحتى 18 أكتوبر الجاري.

من جانبها، أعربت النائبة هادية حسني، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، عن سعادتها بهاتين الميداليتين، لا سيما ميدالية الزوجي المختلط الذي عاد لتصدر التصنيف القاري من جديد بعد غياب دام ما يقارب العامين.

وقالت "حسني": “سنضاعف الجهد لتحقيق المزيد من الميداليات والنجاحات خلال الفترة المقبلة”.