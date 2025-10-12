المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

ارتفع رصيد أبطال مصارعة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ، إلى 6 ميداليات بعد حصول اللاعب محمد القاسم على الميدالية الفضية فى بطولة «إبراهيم مصطفى الدولية» رقم 36 بالصالة المغطاة ببرج العرب بالإسكندرية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ .

وأشاد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بأداء أبطال مصارعة المشروع القومي للموهبة فى البطولة الدولية وحصولهم على 4 ميداليات ذهبية وفضيتين، مؤكدًا أن تطور أداء لاعبى المشروع وجاهزيتهم للمشاركة في البطولات المحليه والدولية يعتمد على خطة متابعة مراكز التدريب والمشاركة المستمرة فى البطولات لنقل الخبرات والتفوق فى المنافسات الدولية .

الجدير بالذكر، أن ابطال المشروع : محمد القاسم و محمد عبد الباري ويوسف وليد شاركوا فى بطولة أفريقيا بالمغرب فى مايو الماضى حاصلين على 8 ميداليات، مشاركة مصارعة المشروع فى البطولة الدولية، بإشراف الدكتور محمد الكردى رئيس الادارة المركزية للأداء الرياضي، الدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة للموهبة وعبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة و الدكتور حسام أبو سالم المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ، الكابتن ياسر صقر مدرب المشروع القومى.