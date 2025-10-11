قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط: تشميع مخزن مواد غذائية بساحل سليم لمخالفته اشتراطات السلامة

تشميع مخزن مواد غذائية بساحل سليم لمخالفته اشتراطات السلامة
تشميع مخزن مواد غذائية بساحل سليم لمخالفته اشتراطات السلامة
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع مراكز المحافظة لإحكام السيطرة على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية، وضبط المخالفات التي تهدد صحة وسلامة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء بضرورة مواجهة الظواهر السلبية، ومتابعة تطبيق اشتراطات السلامة والأمن الصناعي في مختلف الأنشطة التجارية.

تشميع أحد مخازن المواد الغذائية

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم برئاسة عبد اللطيف فضالة، قامت بمتابعة تنفيذ قرار مديرية الصحة بتشميع أحد مخازن المواد الغذائية لمخالفته الاشتراطات الصحية ووجود خطر داهم يتمثل في وجود مواسير صرف صحي داخل المخزن، بما يمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة المواد الغذائية المخزنة.

جاء ذلك خلال حملة موسعة لمتابعة أنشطة المحال التجارية والمخازن بنطاق المركز، بمشاركة مسئولي الإدارة الهندسية، وقسم رخص المحلات، ومندوب من الإدارة الصحية، للتأكد من مطابقة السلع المعروضة والمخزنة للمواصفات القياسية، والتزام المنشآت بالضوابط القانونية.

وأشار اللواء دكتور هشام أبوالنصر إلى أنه تم غلق وتشميع المخزن بالشمع الأحمر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تهدد سلامتهم، وأن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل بالتنسيق مع الجهات الرقابية لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء إلى تكثيف المتابعة الدورية على الأنشطة التجارية بمختلف أنواعها، ومراجعة تراخيص مزاولة النشاط والشهادات الصحية للعاملين، مع غلق وتشميع أي منشأة غير مرخصة أو غير ملتزمة باشتراطات السلامة، حفاظًا على الصحة العامة وصونًا لحقوق المواطنين.

أسيوط الأسواق المنشآت التجارية تراخيص مزاولة النشاط الأنشطة التجارية

