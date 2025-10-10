أسيوط..انطلاق مبادرة جديدة لتشغيل الشباب

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط عن إطلاق مبادرة جديدة لتشغيل الشباب والخريجين من أبناء المحافظة، بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بأسيوط والهيئة العربية للتصنيع، تهدف إلى توفير وسائل تشغيل مناسبة وفرص عمل حقيقية للشباب في مختلف مراكز المحافظة.

دعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا

وقال محافظ أسيوط إن المبادرة تأتي في إطار توجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا، من خلال توفير فرص عمل مستدامة وفتح آفاق جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تتضمن توفير "تروسيكلات خفيفة" مجهزة لإقامة مشروعات متنوعة تناسب طبيعة كل مركز واحتياجات الشباب.

مشروعات خدمية وإنتاجية

وأوضح المحافظ أن التروسيكلات سيتم تخصيصها لإقامة مشروعات خدمية وإنتاجية مثل بيع المشروبات والمأكولات، ومشروعات الخبز، والمكوجي، والآيس كريم، فضلا عن مشروعات زراعية وصناعية صغيرة مثل الصوبات الزراعية والمزارع السمكية، بما يسهم في تنمية القرى وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الدخل للأسر المستفيدة.

توفير الدعم الفني والتمويلي للشباب

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة حريصة على تقديم كل أوجه الدعم الفني والتمويلي للشباب الراغبين في تنفيذ مشروعاتهم من خلال جهاز تنمية المشروعات بأسيوط، الذي يقدم تسهيلات كبيرة في إجراءات الترخيص والتمويل والتدريب ودراسات الجدوى، مؤكدًا أن الهدف هو تحويل طاقات الشباب إلى مشروعات إنتاجية ناجحة تسهم في دعم الاقتصاد المحلي.

محافظ أسيوط: ترقيم الأكشاك بالكيو آر كود وسحب التراخيص من المخالفين لقاء بين محافظ أسيوط والمزارعين لبحث تطوير الزراعة وتنظيم معرض للآلات الحديثة |صور

ودعا المحافظ الشباب والخريجين الراغبين في الاستفادة من المبادرة إلى سرعة التوجه إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بأسيوط بمقره في شارع الجلاء للاستعلام وتقديم الطلبات، أو الاتصال على الأرقام: 01007225154 – 01001106362.

وأكد محافظ أسيوط في ختام تصريحه أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم المبادرات التي تستهدف تشغيل الشباب والنهوض بالقطاع الاقتصادي المحلي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في جميع مراكز وقرى محافظة أسيوط.