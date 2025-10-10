قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفر وفيات وانبعاثات.. تفويض تاريخي من الإيكاو لتحويل مستقبل الطيران العالمي
مصر تقود الدعوة لحماية قواعد التجارة العالمية لتوفير بيئة عادلة ومستقرة للجميع
تجنب الاختراقات.. دليل سريع لتأمين الراوتر وكلمات المرور| فيديو
السفير الفلسطيني: مصر لعبت الدور المحوري في إنهاء حرب غزة
إعلام إسرائيلي: مسار الانسحاب معقد وحساس.. والجيش لا يريد المخاطرة
المستشار الألماني: يجب أن تصل المساعدات إلى سكان غزة في أسرع وقت
الكرملين يعلن توقف مفاوضات إسطنبول بسبب تصرفات كييف
طارق الإبياري يوجه رسالة مؤثرة لتامر حسني بعد تكريم والده
مصدر: قائمة الأسرى التي تسلمتها حماس لا تتضمن كبار القادة
إذاعة جيش الاحتلال: لأول مرة منذ 7 أكتوبر 2023 سيسمح بعودة سكان غزة
جنرال موتورز أمام القضاء بسبب خلل خطير في سيارات الدفع الرباعي
رامي صبري يشيد بدور مصر بعد وقف الحرب في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسيوط..انطلاق مبادرة جديدة لتشغيل الشباب

محافظ أسيوط يطلق مبادرة جديدة لتشغيل الشباب بالتعاون مع جهاز المشروعات والهيئة العربية للتصنيع
محافظ أسيوط يطلق مبادرة جديدة لتشغيل الشباب بالتعاون مع جهاز المشروعات والهيئة العربية للتصنيع
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط عن إطلاق مبادرة جديدة لتشغيل الشباب والخريجين من أبناء المحافظة، بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بأسيوط والهيئة العربية للتصنيع، تهدف إلى توفير وسائل تشغيل مناسبة وفرص عمل حقيقية للشباب في مختلف مراكز المحافظة.

دعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا

وقال محافظ أسيوط إن المبادرة تأتي في إطار توجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا، من خلال توفير فرص عمل مستدامة وفتح آفاق جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تتضمن توفير "تروسيكلات خفيفة" مجهزة لإقامة مشروعات متنوعة تناسب طبيعة كل مركز واحتياجات الشباب.

مشروعات خدمية وإنتاجية

وأوضح المحافظ أن التروسيكلات سيتم تخصيصها لإقامة مشروعات خدمية وإنتاجية مثل بيع المشروبات والمأكولات، ومشروعات الخبز، والمكوجي، والآيس كريم، فضلا عن مشروعات زراعية وصناعية صغيرة مثل الصوبات الزراعية والمزارع السمكية، بما يسهم في تنمية القرى وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الدخل للأسر المستفيدة.

توفير الدعم الفني والتمويلي للشباب

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة حريصة على تقديم كل أوجه الدعم الفني والتمويلي للشباب الراغبين في تنفيذ مشروعاتهم من خلال جهاز تنمية المشروعات بأسيوط، الذي يقدم تسهيلات كبيرة في إجراءات الترخيص والتمويل والتدريب ودراسات الجدوى، مؤكدًا أن الهدف هو تحويل طاقات الشباب إلى مشروعات إنتاجية ناجحة تسهم في دعم الاقتصاد المحلي.

ودعا المحافظ الشباب والخريجين الراغبين في الاستفادة من المبادرة إلى سرعة التوجه إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بأسيوط بمقره في شارع الجلاء للاستعلام وتقديم الطلبات، أو الاتصال على الأرقام: 0100722515401001106362.

وأكد محافظ أسيوط في ختام تصريحه أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم المبادرات التي تستهدف تشغيل الشباب والنهوض بالقطاع الاقتصادي المحلي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في جميع مراكز وقرى محافظة أسيوط.

أسيوط تشغيل الشباب تشغيل الشباب والخريجين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة الهيئة العربية للتصنيع فرص عمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الغندور

بعد اجتماع 4 ساعات.. قرار مفاجئ لـ مجلس الزمالك

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

سكان غزة

لاتعودا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

حسام عبد المجيد

موقف الأهلي من التفاوض مع حسام عبد المجيد

احمد عبد القادر

130 مليون جنيه.. مطالب أحمد عبد القادر لتجديد عقده مع الأهلي

ياس سوروب

وليد صلاح الدين يكشف كواليس اختيار ياس سوروب لقيادة الأهلي

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط يطلق مبادرة جديدة لتشغيل الشباب بالتعاون مع جهاز المشروعات والهيئة العربية للتصنيع

أسيوط..انطلاق مبادرة جديدة لتشغيل الشباب

حريق

حريق يلتهم مخزن منتجات ورقية بالقناطر الخيرية

حريق

إصابة 3 أشخاص.. آثار اندلاع حريق شب داخل عقار سكني بشبرا الخيمة.. صور

بالصور

جنرال موتورز أمام القضاء بسبب خلل خطير في سيارات الدفع الرباعي

جي إم سي
جي إم سي
جي إم سي

لوك جديد.. شيماء سيف تتألق بأحدث جلسة تصوير

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

بسبب كثرة الحوادث.. التحقيق في عيوب 2.9 مليون سيارة تسلا بدون سائق

تسلا
تسلا
تسلا

بدون عجلات.. أحدث ابتكار كهربائي Neue Klasse من BMW

BMW
BMW
BMW

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد