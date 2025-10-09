هيبة الدولة فوق الجميع.. محافظ أسيوط: إزالة 22 حالة تعد .. واسترداد أراضي مقننة بمركز الفتح

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، عن إزالة 22 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، خلال حملات مكثفة شملت 5 مراكز وحي شرق وحي غرب مدينة أسيوط، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء بضرورة التصدي للبناء العشوائي والحفاظ على الرقعة الزراعية.

إجمالي الإزالات بلغ 1759 مترًا مربعًا من المباني المخالفة

وأوضح محافظ أسيوط أن إجمالي الإزالات بلغ 1759 مترًا مربعًا من المباني المخالفة، إضافة إلى 15 فدانًا و5 قراريط و5 أسهم من الأراضي الزراعية، وذلك في نطاق مراكز منفلوط، صدفا، أسيوط، الفتح، القوصية، إلى جانب حي شرق وحي غرب، بالتنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية، مستخدمين معدات المراكز والأحياء في التنفيذ.

استرداد أراضي مقننة بمركز الفتح

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن الحملات تضمنت 8 حالات تعدي على أراضي زراعية واسترداد أراضي مقننة بمركز الفتح، و5 حالات تعدي بمركز أسيوط شملت أراضي زراعية وأملاك آثار، إضافة إلى حالة تعدي بمركز صدفا، وحالتي تعدي بمركزي منفلوط والقوصية، إلى جانب إزالة متغيرات مكانية بنطاق حي شرق وحي غرب مؤكدا أن جميع الحملات نفذت بكل حزم دون تهاون مع أي مخالف، في إطار تطبيق القانون وردع المتعدين، مشددًا على أن المحافظة مستمرة في تنفيذ الإزالات حتى استرداد كامل حقوق الدولة.

وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 تنفذ وفق الجدول الزمني المحدد خلال الفترة من 4 إلى 24 أكتوبر الجاري، وذلك استكمالًا للمرحلتين الأولى والثانية اللتين شهدتا إزالة مئات المخالفات على مستوى مراكز المحافظة، ضمن خطة الدولة لمواجهة البناء المخالف واستعادة الأراضي المتعدى عليها منوها إلى أن الدولة ماضية بقوة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وعدم السماح بعودة أي مخالفات مرة أخرى، مشددًا على أن هذه الحملات تمثل رسالة واضحة بأن هيبة الدولة فوق الجميع، وأن الحفاظ على مقدرات الوطن مسؤولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين.

وجدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ عن أي حالات تعدي أو بناء مخالف، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات عبر الخط الساخن (114)، أو من خلال الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528).