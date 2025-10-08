اندلاع حريق في سيارة محملة قطن بأسيوط

سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، على حريق اندلع في مقطورة جرار محمل بمحصول القطن على طريق قرية درنكة بمركز أسيوط. دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالحادث.

اندلاع حريق في سيارة محملة قطن

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء، برفقة ضباط المركز وسيارة إسعاف، إلى موقع البلاغ. وبالفحص والمعاينة، تبين أن الحريق بمقطوره جرار محمله قطن بمدخل درنكه من ناحية الهضبه رقم الجرار ٩٧٣٤ ي ص س، ورقم المقطورة ٥١٩٤ ي ب ع.

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.