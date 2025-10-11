أول رد من أبو هشيمة على شائعات ارتباطه في لبنان

خرج رجل الأعمال أبو هشيمة عن صمته، ليرد على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول ارتباط بـ ابنة فنانة مشهورة في لبنان.

وقال أحمد أبو هشيمة، في فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك”: “فيه شائعات شخصية الواحد بيضحك عليها زي الناس، وفيه حاجات بتجاهلها، متعودتش أرد على شائعات عن حياتي الشخصية، بس الأخبار السخيفة اللي طالعة من بلد بنحبها.. كلها من تأليف ناس فاضية.. وأي تشابه بينها وبين الواقع أغرب من الخيال”.

وفي سياق مختلف سبق أن أكد رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة إيمانه الكامل بمستقبل عملة البيتكوين، واصفًا إياها بأنها أصل نادر يمتلك مقومات القيمة طويلة الأجل، على عكس العديد من العملات الرقمية الأخرى التي لا تحظى بنفس الثقة أو المصداقية.

وأضاف: “البيتكوين مختلف، هو مش مجرد عملة، هو أصل نادر ودي أهم سِمة ممكن تدي لأي حاجة قيمة على المدى الطويل، زي ما الذهب ليه قيمة لأنه نادر، البيتكوين كمان ليه سقف محدد 21 مليون وحدة بس، ومش هيتعدى الرقم ده أبدًا”.

وأوضح أن عملية إصدار البيتكوين تتم وفق آلية دقيقة منذ إطلاقها عام 2009، حيث لن يتم الوصول إلى الحد الأقصى البالغ 21 مليون وحدة إلا بحلول عام 2140 تقريبًا، لافتا إلى أن المعروض الحالي يبلغ نحو 18 مليون وحدة فقط، بينما يتم الحصول على الباقي من خلال عملية «التعدين» التي تتطلب استثمارات ضخمة في المعدات والطاقة.