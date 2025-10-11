قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة السياحة والآثار تُطلق منصة “رحلة” لتنظيم الرحلات المدرسية المجانية للمدارس الحكومية
مئات القتلى والجرحى بسبب هجمات الدعم السريع على الفاشر
الأونروا: لدينا كمية غذاء تكفي سكان غزة 3 أشهر
مراسل "القاهرة الإخبارية": حركة العودة لمدينة غزة تتزايد رغم الدمار
المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
القاهرة الإخبارية: مصر لم تتوقف عن إرسال المساعدات إلى قطاع غزة
قائمة الخطيب تواصل جولاتها الانتخابية بالأهلي
أول تعليق من ابنة إيناس الدغيدي بعد زواج والدتها فى سن الـ 70
رئيس الوزراء يتفقد مصنع ملابس جاهزة بالقليوبية
رئيس الوزراء يتفقد مدرسة "إيجيبت جولد" المتخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات
حماس: إسرائيل رفضت اطلاق سراح الطبيبين حسام أبو صفية ومروان الهمص
انخفاض العقود الآجلة لفول الصويا والقطن والنحاس والقمح والنفط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أول رد من أبو هشيمة على شائعات ارتباطه في لبنان

ابو هشيمة
ابو هشيمة
يمنى عبد الظاهر

خرج رجل الأعمال أبو هشيمة عن صمته، ليرد  على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول ارتباط بـ ابنة فنانة مشهورة في لبنان. 

وقال أحمد أبو هشيمة، في فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك”: “فيه شائعات شخصية الواحد بيضحك عليها زي الناس، وفيه حاجات بتجاهلها، متعودتش أرد على شائعات عن حياتي الشخصية، بس الأخبار السخيفة اللي طالعة من بلد بنحبها.. كلها من تأليف ناس فاضية.. وأي تشابه بينها وبين الواقع أغرب من الخيال”.

وفي سياق مختلف سبق أن أكد رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة إيمانه الكامل بمستقبل عملة البيتكوين، واصفًا إياها بأنها أصل نادر يمتلك مقومات القيمة طويلة الأجل، على عكس العديد من العملات الرقمية الأخرى التي لا تحظى بنفس الثقة أو المصداقية.

وأضاف: “البيتكوين مختلف، هو مش مجرد عملة، هو أصل نادر ودي أهم سِمة ممكن تدي لأي حاجة قيمة على المدى الطويل، زي ما الذهب ليه قيمة لأنه نادر، البيتكوين كمان ليه سقف محدد 21 مليون وحدة بس، ومش هيتعدى الرقم ده أبدًا”.

وأوضح أن عملية إصدار البيتكوين تتم وفق آلية دقيقة منذ إطلاقها عام 2009، حيث لن يتم الوصول إلى الحد الأقصى البالغ 21 مليون وحدة إلا بحلول عام 2140 تقريبًا، لافتا إلى أن المعروض الحالي يبلغ نحو 18 مليون وحدة فقط، بينما يتم الحصول على الباقي من خلال عملية «التعدين» التي تتطلب استثمارات ضخمة في المعدات والطاقة.

رجل الأعمال أبو هشيمة فنانة مشهورة في لبنان زواج ابو هشيمة ياسمين عبد العزيز

المزيد

