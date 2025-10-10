ياسمين صبري ترد على متابعيها: مخي على قدي

طرحت الفنانة ياسمين صبري، حالة من التفاعل عبر خاصية «Ask» على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام مع جمهورها ومتابعيها.

وجه لها متابع سؤلًا بسخرية: ليش مصدقة حالك؟، لترد ياسمين بهدوء: معلش مخي على قدي.

وطرح عليها أحد المتابعين سؤالًا مثيرا للجدل، وكتب: أنتي شغالة إيه؟، لترد ياسمين صبري بعفوية مازحة: أنا على باب الله.

أحدث أعمال ياسمين صبري

فيلم المشروع X من بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وهنا الزاهد ، ومصطفى غريب وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

ويعد الفيلم من أضخم الأعمال السينمائية هذا العام، حيث تم تصويره فى أكثر من دولة ما بين مصر وتركيا وإسبانيا وإيطاليا، إضافة إلى مدينة الجونة الساحلية.