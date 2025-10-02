ليلى عبد اللطيف تتوقع عودة زواج ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

كشفت خبيرة علم الفلك ليلى عبد اللطيف، عن وجود احتمالية لعودة الفنانة ياسمين صبري لعلاقة سابقة.

وأشارت عبد اللطيف في تصريحات تلفزيونية وجود احتمال قوي لعودة الفنانة ياسمين صبري إلى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وقالت: “هناك فرصة لإعادة بناء الثقة بين الطرفين بعد انفصالهما”.

أحدث أعمال ياسمين صبري

فيلم المشروع X من بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وهنا الزاهد ، ومصطفى غريب وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

ويعد الفيلم من أضخم الأعمال السينمائية هذا العام، حيث تم تصويره فى أكثر من دولة ما بين مصر وتركيا وإسبانيا وإيطاليا، إضافة إلى مدينة الجونة الساحلية.