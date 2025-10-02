قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل جديدة لأول مرة تكشف هامش أرباح المطورين العقاريين
أول تعليق لـ محمد سراج بعد استبعاده من قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي
النبراوي يخاطب رئيس الوزراء لزيادة بدل التفرغ للمهندسين بنسبة 30%
إنفينيكس تنظم ورشة عمل للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع اليونسكو في الجامعة الكندية
خالد مرتجي أساسي.. ماذا تغير في قائمة الخطيب منذ انتخابات 2017؟
أبو العلا: نحن مع أي تعديلات لتحقيق مزيد من العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان
ليلى عبد اللطيف تتوقع عودة زواج ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة
للرجال والسيدات.. 10 فوائد مذهلة تجعل شاي الكركدية مشروبا خارقا
المشاط: لدينا قوى بشرية هائلة وفرنسا تُدعم مشروعاتنا ذات الأولوية
مدير الـ IMB: نعمل على تطوير معايير احترافية تسهم في رفع ‏جودة الخدمات التسويقية دوليًا‎
وكيل النواب: ملاحظات رئيس الجمهورية تمنع أي لبس أو غموض بقانون الإجراءات الجنائية
بعد مشاركته في أسطول الصمود.. فنان تونسي يستغيث ويعلن اختطافه من الاسرائليين
فن وثقافة

في ظل التحول الرقمي.. مكتبة مصر العامة تبدأ اختبارات اللغة الإنجليزية إلكترونيًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور

في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا في مختلف المجالات الخدمية والثقافية، بدأت مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، تنفيذ اختبارات اللغة الإنجليزية الخاصة بالدارسين لديها بشكل إلكتروني كامل، وذلك في إطار خطة شاملة لتحويل جميع خدماتها إلى أنظمة رقمية متكاملة.

وتأتي هذه المبادرة انسجامًا مع سياسات الدولة المصرية الهادفة إلى تحديث البنية التحتية الرقمية وتطوير المؤسسات التعليمية والثقافية، بما يواكب متطلبات العصر ويعزز من فرص الاستفادة من التقنيات الحديثة. ويمثل إجراء الاختبارات إلكترونيًا خطوة مهمة نحو تيسير عملية التقييم، وضمان الشفافية والدقة في النتائج، فضلًا عن تقليل الاعتماد على النظم الورقية التقليدية التي تستهلك وقتًا وجهدًا كبيرين.

وأكدت الدكتورة رانيا شرعان مديرة المكتبة، أن التحول الرقمي في خدماتها التعليمية والثقافية لم يعد خيارًا بل ضرورة، مشيرة إلى أن المكتبة شرعت في وضع خطة متكاملة لتوفير جميع خدماتها إلكترونيًا، بداية من التسجيل والاشتراك وحتى المتابعة الأكاديمية والاختبارات. وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي أيضًا في سياق دعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، التي تركز على بناء مجتمع معرفي يعتمد على الابتكار والرقمنة.

كما أوضحت أن نظام الاختبارات الإلكترونية في اللغة الإنجليزية يعتمد على معايير دقيقة، تراعي مختلف مستويات الدارسين، ويتيح للطلاب فرصة تلقي تغذية راجعة فورية حول أدائهم، الأمر الذي يساهم في تحسين قدراتهم وتطوير مهاراتهم اللغوية بشكل أفضل.

وأضافت أن المكتبة تستهدف خلال الفترة المقبلة تعميم التجربة على باقي البرامج التدريبية والأنشطة التعليمية، بما يعزز من مكانتها كمؤسسة ثقافية رائدة تقدم خدماتها للجمهور وفق أحدث المعايير العالمية، مؤكدة أن هذه الخطوات تأتي أيضًا ضمن استراتيجية المكتبة للحصول على شهادات الجودة والاعتماد الدولي مثل الأيزو، بما يضمن استدامة التطوير ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وتسعى مكتبة مصر العامة من خلال هذه الخطوات إلى أن تكون نموذجًا يحتذى به في دمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية والثقافية، تأكيدًا على دورها الرائد في دعم المعرفة وبناء جيل جديد قادر على مواكبة التغيرات المتسارعة في العالم الرقمي.

