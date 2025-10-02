بالأحمر الداكن.. ظهور لافت لـ نادين نسيب عبر إنستجرام

خطفت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم أنظار جمهورها بإطلالة جذابة من أحدث جلسه تصوير لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.



وظهرت نادين بإطلالة لافتة ، اختارت فيها فستانًا بالاحمر الداكن ، بتصميم أنيق يجمع بين البساطة والرقي.



يذكر أن فاجأت نادين نسيب جمهورها بتصريح جديد عبر حسابها، حيث أكدت أنها لا تستطيع استيعاب ما حدث معها مؤخرًا، وتحديدًا عندما تلقت هدية من شخص مقرب من أسطورة الموسيقى مايكل جاكسون،.

وقالت نادين: “قلبي لا يتحمل وعقلي لا يستوعب ما يحدث، أحلى شيء حدث في حياتي، شخص قريب من مايكل جاكسون أخبرته أنني أحبه كثيرًا وهو بالنسبة لي أسطورة، وفاجأني بجاكيت ارتداه “جاكسون” مصنوع خصيصًا له وأنا ارتديه الآن، أنا محظوظة جدا وأسعد مخلوقة على الأرض أنا فخورة”.

وفي تصريح آخر حسمت النجمة نادين نسيب نجيم، الجدل الدائر حول شائعات عودتها إلى خطيبها السابق ناريك ناربيكيان، بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن الموضوع، وردّت نادين على هذه الأخبار من خلال سلسلة فيديوهات نشرتها عبر حسابها على سناب شات.



وأكدت نادين في حديثها أنها لازالت غير مرتبطة قائلة: “I Am Still Single (لازلت غير مرتبطة)”، ونفت تمامًا كل الأخبار المتداولة حول عودتها لخطيبها السابق، وأضافت: “ما بعرف من وين عم تجي هالأخبار، إذا اثنين أصحاب عم يلتقوا معناتها رجعوا لبعض؟”