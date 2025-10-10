ميرهان حسين: دخلت الفن بالصدفة وأحضر لمفاجأة في عالم الغناء.. فيديو

كشفت الفنانة ميرهان حسين لـ صدى البلد، أسرارا لأول مرة عن دخولها عالم للفن.

قالت ميرهان حسين: دخلت التمثيل بالصدفة لما كنت في برنامج ستار أكاديمي.. لكن من البداية بحب الغناء ولكن حبيت التمثيل والغناء وإن شاء الله في مفاجأة قوية وهي إني بحضر لألبوم".

وخضعت الفنانة ميرهان حسين لجلسة تصوير جديدة، شاركت صورها مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وظهرت ميرهان بإطلالة أنيقة وجريئة، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا لفت الأنظار خلال حضورها حفل إطلاق ألبوم الفنانة مي فاروق الجديدالذي يحمل عنوان "تاريخي".

تستعد ميرهان حسين خلال الفترة المقبلة للعودة إلى الشاشة بمجموعة من الأعمال الفنية الجديدة، من أبرزها فيلم "الغربان" الذي يشاركها بطولته الفنان عمرو سعد وفيلم الحارس وألبوم غنائي مفاجأة.

