شريف منير يحتفل بتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

احتفل الفنان شريف منير بتأهل المنتخب الوطني المصري إلى بطولة كأس العالم 2026، معربًا عن فخره وسعادته بهذا الإنجاز الكبير.



ونشر شريف منير صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهر خلالها وهو يحمل علم مصر، وعلّق عليها قائلًا:«مبروك لمصر التأهل لكأس العالم 2026.. دايمًا منصورة، وأنا من المنصورة».

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة، بفارق خمس نقاط عن بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني برصيد 18 نقطة، ليحسم الفراعنة الصعود رسميًا قبل الجولة الأخيرة.

وقرر حسام حسن منح محمد صلاح راحة فنية وطبية من خوض لقاء غينيا بيساو، خاصة بعد الجهد الكبير الذي بذله خلال مشوار التصفيات، إلى جانب رغبته في منح الفرصة لعدد من العناصر الجديدة للمشاركة واكتساب الخبرات.

ويغيب عن مواجهة غينيا بيساو أيضًا الثنائي حمدي فتحي ومروان عطية بسبب تراكم البطاقات، ليكون صلاح هو الغائب الثالث عن صفوف المنتخب في اللقاء المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع غينيا بيساو يوم الأحد المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب القاهرة الدولي، في ختام مشوار التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال كندا والولايات المتحدة والمكسيك 2026