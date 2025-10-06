أي حاجة بتليق عليك.. مي عز الدين تشيد باطلالة ياسمين صبري الأخيرة

أشادت الفنانة مي عزالدين بإطلالة الفنانة ياسمين صبري الأخيرة، خلال مشاركتها في أحد عروض الأزياء العالمية بباريس.

ونشرت مي عزالدين إطلالة ياسمين عبر ستوري بحسابها على موقع “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “قمر.. وأي حاجة بتعمليها بتليق عليكي»، وردت ياسمين صبري على كلمات مي بعفوية وحب، قائلة: ”حبيبتي يا أجمل مي".

يُذكر أن ياسمين صبري تشارك في بطولة فيلم «المشروع X» إلى جانب النجم كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، هنا الزاهد، ومصطفى غريب. الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وينتمي لأعمال الأكشن والتشويق.