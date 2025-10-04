فستان كاجوال .. ياسمين صبري تبهر متابعيها | شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبري ، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافته.

وتألقت ياسمين صبري ، مرتدين فستان قصير كاجوال باللون الازرق الفاتحه وجاء الفستان بتصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها، كما أكملت إطلالتها منتعله بوت طويل باللون البيج مع حقيبة من نفس اللون.

كما اختارت ياسمين صبري ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ياسمين صبري ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة ياسمين صبري