ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها من باريس

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها و جمهورها صور جديدة لها بإطلالة لافته خلال تواجدها في باريس بعد مشاركتها في عرض الأزياء.



وتألقت ياسمين صبري ، مرتدين فستان قصير كاجوال باللون الموف الفاتح وجاء الفستان بتصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها، كما أكملت إطلالتها بجاكت طويل باللون البيج مع حقيبة من نفس اللون.

كما اختارت ياسمين صبري ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ياسمين صبري ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.