فستان جريء.. ياسمين صبري تثير الجدل بظهورها الأخير

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافته.

وأطلت ياسمين صبري ، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الاسود ، وجاء الفستان بتصميم لافت وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت ياسمين صبري، تسريحة بسيطة وناعمة لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها الجذاب.

أما من الناحية الجمالية تعتمد ياسمين صبري، في المكياج على اللون الأسود ليبرز جمال عيونها، كما اختارت أحمر الشفاه باللون الاحمر الجريء الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة ياسمين صبري