آخر تحديث لسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه علي مستوى السوق الرسمية وذلك في ختام تعاملات اليوم السبت الموافق 11-10-2025 دون تغيير.

سعر الدولار اليوم السبت 11-10-2025:

وشهد سعر الدولار ثباتا أمام الجنيه منذ آخر تداول في البنوك منذ الأربعاء الماضي.

وعطل البنك المركزي المصري العمل داخل البنوك في مصر منذ الخميس بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيد 1973 بخلاف مواعيد الراحة الأسبوعية يومي الجمعة و السبت من الاسبوع الجاري.

آخر تحديث سعر دولار اليوم

سجل آخر تحديث سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري مسجلا 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.47 جنيه للشراء و 47.57 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، الإسكندرية، الأهلي الكويتي، كريدي أجريكول".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنك البركة .

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.49 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للبيع في بنك بيت التمويل الكويتي.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، المصرف المتحد، ميد بنك، أبوظبي التجاري".

سعر الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك مقابل الجنيه نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، قناة السويس، القاهرة، العقاري المصري العربي، العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني QNB، التجاري الدولي CIB، مصر، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي".

أعلي سعر دولار

بلغ اعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنكي مصرف أبوظبي الإسلامي و المصري لتنمية الصادرات.

بلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع في بنوك " نكست، التنمية الصناعية،سايب".