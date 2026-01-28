قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار جمهوري بتعيين عدد من معاوني النيابة الإدارية
معلومات الوزراء: 72% من أصحاب الثروات المرتفعة يفضلون مصر للاستثمار العقاري
التعليم العالي: دعم نشر 14 ألف بحث علمي في مجلات دولية مرموقة
وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات إلا بعد التراجع عن التهديدات والمطالب المفرطة وغير المنطقية
نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 130 مواطنا في الضفة الغربية ويحقق معهم ميدانيا
بسبب تعنت الاحتلال.. مدير مجمع الشفاء بغزة يحذر من كارثة صحية جديدة
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل
التراويح بجزء كامل.. الجامع الأزهر يعلن خطة دعوية شاملة لشهر رمضان 1447هـ/2026
نجم توتنهام يتعرض لحادث سير قبل مواجهة فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا
سفير الهند: مصر بوابة إفريقيا وأوروبا وهدفنا جذب مليون سائح وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
استرداد 100 فدان من الأراضي المخالفة ببرج العرب وإزالة كافة التعديات
إصابة 25 شخصا في انقلاب سيارة عمال بوصلة أبو سلطان بالإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

صدور كتاب «خواطر وتأملات في السيرة النبوية» عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
عبد الرحمن محمد

صدر حديثًا عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية  كتاب «خواطر وتأملات في السيرة النبوية»، وهو عمل فكري وروحي يعالج السيرة النبوية معالجة وجدانية وفكرية تجمع بين عمق المعنى وجمال العرض.

ويتناول الكتاب مجموعة من الخواطر والتأملات المستخلصة من مشاهد السيرة النبوية العطرة، في أسلوب مؤثر يمزج بين البعد الإيماني، والرؤية الفكرية، والطرح الأدبي الرصين، بما يجعل القارئ يعيش في قلب الأحداث المباركة، ويتفاعل معها وجدانًا وروحًا وفكرًا.

ويُعد الكتاب إضافة نوعية للمكتبة الإسلامية المعاصرة، لما يقدمه من قراءة تأملية للسيرة النبوية لا تقتصر على السرد التاريخي، بل تنفذ إلى المعاني التربوية والروحية والإنسانية، وتربط بين الهدي النبوي وواقع الإنسان المعاصر.

ويتوفر الكتاب خلال فترة المعرض من 21 يناير حتى 3 فبراير، وذلك في جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، صالة 4 – جناح A25، ضمن أجنحة الناشرين المشاركين في المعرض.

ويأتي هذا الإصدار في سياق الجهود الثقافية الرامية إلى تعزيز حضور السيرة النبوية في الوعي العام، وتقديمها بلغة معاصرة تجمع بين الأصالة والروحانية والبعد التربوي، بما يسهم في بناء الوعي الديني الرشيد وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية في المجتمع.

كما نظم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم الثلاثاء، ندوة فكرية كبرى بعنوان: «حقيقة القرب من الله أن تكون نافعًا»، وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ضمن فعاليات جناح المجلس في معرض القاهرة الدولي للكتاب (الدورة 57) وفي إطار جهود المجلس لنشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ القيم الدينية، والإنسانية في المجتمع.

مصطفى حسني يوضح “حقيقة القرب من الله” في ندوة بمعرض الكتاب

 

واستُهلت الندوة بتلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ وليد صلاح - أحد متسابقي برنامج دولة التلاوة.

وفي بداية اللقاء نقل الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ترحاب وتحيات وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، مؤكدًا أن الخطاب الديني الحقيقي هدفه أن يأخذ بيد الناس إلى الطريق المستقيم، ويرشدهم إلى الخير، والصلاح في حياتهم اليومية، وأهمية طَرْق جميع أبواب الوصول لشرائح المدعوين أطفالًا، وشبابًا، وكبارًا باختلاف الثقافات، والبيئات، والعادات، والتقاليد، والأعراف.

فيما افتتح الدكتور عبد الرحمن نصار - عضو الأمانة العلمية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والمحاور بهذا اللقاء، الحديث ببيان أهمية القرب من الله  وأن حقيقة القرب من الله لا تنفصل عن النفع المتعدي للغير، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: "خير الناس أنفعهم للناس"، وقوله ﷺ: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل"، موضحًا أن العمل الصالح المؤثر في حياة الناس من أعظم صور العبادة.
 

كتاب «خواطر وتأملات في السيرة النبوية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية معرض القاهرة الدولي للكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

مشغولات ذهبية

ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

محمود كهربا

100 ألف جنيه فقط.. أشرف عبد العزيز يوضح حقيقة الحسابات المالية لكهربا

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة

الاهلي

الأهلي يحسم صفقة سوبر.. إبراهيم فايق: إمام عاشور رجل بمعني الكلمة

ترشيحاتنا

عراقجي

وزير خارجية إيران: لا يوجد مجال للتفاوض مع أمريكا حاليا

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مالايقل عن 37 فلسطينيا من الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مالايقل عن 37 فلسطينيا من الضفة الغربية

زلزال

زلزال قوي يضرب الفلبين بقوة 6 ريختر

بالصور

زي المطاعم.. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم

زي المطاعم بالضبط».. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم
زي المطاعم بالضبط».. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم
زي المطاعم بالضبط».. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم

للخروج من العباءة الأمريكية.. مساعي أوروبية لإنشاء جيش مشترك

جيش أوروبي
جيش أوروبي
جيش أوروبي

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور
ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور
ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير
تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير
تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد