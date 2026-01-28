صدور كتاب «خواطر وتأملات في السيرة النبوية» عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

صدر حديثًا عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية كتاب «خواطر وتأملات في السيرة النبوية»، وهو عمل فكري وروحي يعالج السيرة النبوية معالجة وجدانية وفكرية تجمع بين عمق المعنى وجمال العرض.

ويتناول الكتاب مجموعة من الخواطر والتأملات المستخلصة من مشاهد السيرة النبوية العطرة، في أسلوب مؤثر يمزج بين البعد الإيماني، والرؤية الفكرية، والطرح الأدبي الرصين، بما يجعل القارئ يعيش في قلب الأحداث المباركة، ويتفاعل معها وجدانًا وروحًا وفكرًا.

ويُعد الكتاب إضافة نوعية للمكتبة الإسلامية المعاصرة، لما يقدمه من قراءة تأملية للسيرة النبوية لا تقتصر على السرد التاريخي، بل تنفذ إلى المعاني التربوية والروحية والإنسانية، وتربط بين الهدي النبوي وواقع الإنسان المعاصر.

ويتوفر الكتاب خلال فترة المعرض من 21 يناير حتى 3 فبراير، وذلك في جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، صالة 4 – جناح A25، ضمن أجنحة الناشرين المشاركين في المعرض.

ويأتي هذا الإصدار في سياق الجهود الثقافية الرامية إلى تعزيز حضور السيرة النبوية في الوعي العام، وتقديمها بلغة معاصرة تجمع بين الأصالة والروحانية والبعد التربوي، بما يسهم في بناء الوعي الديني الرشيد وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية في المجتمع.

كما نظم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم الثلاثاء، ندوة فكرية كبرى بعنوان: «حقيقة القرب من الله أن تكون نافعًا»، وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ضمن فعاليات جناح المجلس في معرض القاهرة الدولي للكتاب (الدورة 57) وفي إطار جهود المجلس لنشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ القيم الدينية، والإنسانية في المجتمع.

مصطفى حسني يوضح “حقيقة القرب من الله” في ندوة بمعرض الكتاب





واستُهلت الندوة بتلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ وليد صلاح - أحد متسابقي برنامج دولة التلاوة.

وفي بداية اللقاء نقل الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ترحاب وتحيات وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، مؤكدًا أن الخطاب الديني الحقيقي هدفه أن يأخذ بيد الناس إلى الطريق المستقيم، ويرشدهم إلى الخير، والصلاح في حياتهم اليومية، وأهمية طَرْق جميع أبواب الوصول لشرائح المدعوين أطفالًا، وشبابًا، وكبارًا باختلاف الثقافات، والبيئات، والعادات، والتقاليد، والأعراف.



فيما افتتح الدكتور عبد الرحمن نصار - عضو الأمانة العلمية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والمحاور بهذا اللقاء، الحديث ببيان أهمية القرب من الله وأن حقيقة القرب من الله لا تنفصل عن النفع المتعدي للغير، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: "خير الناس أنفعهم للناس"، وقوله ﷺ: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل"، موضحًا أن العمل الصالح المؤثر في حياة الناس من أعظم صور العبادة.

