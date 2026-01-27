قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يقترب من الـ 55 ألفا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن
محدش ينزل إلا للضرورة .. المصل واللقاح توجه تحذيرا لهؤلاء الأشخاص
أحمد عز ينفي أنباء زواجه من مساعدته| خاص
بمشاركة 30 تاجرا .. افتتاح مبادرة يوم في حب مصر برأس سدر بتخفيضات 35% | صور
مفاجأة في عقد سلوت.. كم يبلغ الشرط الجزائي لإقالة مدرب ليفربول؟
ترامب: أجريت محادثة رائعة مع الرئيس السوري .. ودعم أمريكي لإعادة الإعمار
ربنا يشفيها .. جمال شعبان يعلق على فيديو فتاة المشرحة
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة
هتشتريها بكام بكرة؟ .. ارتفاع مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق
الإفتاء: لا يجوز سجود التلاوة بغير وضوء.. وترديد 4 أذكار في حالة عدم القيام به
نتنياهو: لن نسمح بدخول الجنود الأتراك والقطريين إلى غزة
يحتوي على كحول.. تحذير عاجل من تناول الموز البني شديد النضج
ديني

الأعلى للشئون الإسلامية يوضح “حقيقة القرب من الله” في ندوة بمعرض الكتاب

الداعية مصطفى حسني
الداعية مصطفى حسني
أحمد سعيد

نظم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم الثلاثاء، ندوة فكرية كبرى بعنوان: «حقيقة القرب من الله أن تكون نافعًا»، وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ضمن فعاليات جناح المجلس في معرض القاهرة الدولي للكتاب (الدورة 57) وفي إطار جهود المجلس لنشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ القيم الدينية، والإنسانية في المجتمع.

مصطفى حسني يوضح “حقيقة القرب من الله” في ندوة بمعرض الكتاب

 

واستُهلت الندوة بتلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ وليد صلاح - أحد متسابقي برنامج دولة التلاوة.

وفي بداية اللقاء نقل الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ترحاب وتحيات وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، مؤكدًا أن الخطاب الديني الحقيقي هدفه أن يأخذ بيد الناس إلى الطريق المستقيم، ويرشدهم إلى الخير، والصلاح في حياتهم اليومية، وأهمية طَرْق جميع أبواب الوصول لشرائح المدعوين أطفالًا، وشبابًا، وكبارًا باختلاف الثقافات، والبيئات، والعادات، والتقاليد، والأعراف.

فيما افتتح الدكتور عبد الرحمن نصار - عضو الأمانة العلمية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والمحاور بهذا اللقاء، الحديث ببيان أهمية القرب من الله  وأن حقيقة القرب من الله لا تنفصل عن النفع المتعدي للغير، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: "خير الناس أنفعهم للناس"، وقوله ﷺ: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل"، موضحًا أن العمل الصالح المؤثر في حياة الناس من أعظم صور العبادة.

من جانبه، أوضح الداعية الإسلامي مصطفى حسني أن هناك من دخلوا إلى الدين، وتأثروا به لما يحمل من رحمة ولين وحكمة، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ﴾، في حين ابتعد آخرون بسبب غلظة بعض المنتسبين إليه، الذين قدّموا صورة مشوّهة لا تعبّر عن سماحة الإسلام وحقيقته.

وأكد أن اكتمال الإيمان لا يتحقق بالعبادات الشكلية وحدها، بل يظهر في صدق العبادة، وحسن المعاملة، ونفع الناس، وحب الخير لهم، والرضا بما كتبه الله، مشددًا على أن العبادة الحقة لا تنفصل عن الأخلاق والعمل الصالح، وأن أثر الإنسان الحقيقي يبقى بعد وفاته بسلوكه، وأعماله النافعة.

واستشهد بقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لا يُعجبكم من الرجل طنطنته، ولكن من أدّى الأمانة وكفّ عن أعراض الناس فهو الرجل"، موضحًا أن الناس يوم القيامة بين شفعاء ينفعون غيرهم بصالح أعمالهم، وخصوم يطالبون بحقوقهم ورد مظالمهم، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿فما لنا من شافعين﴾ وقوله سبحانه: ﴿هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم﴾.
 


كما شدد على خطورة الانخداع بالمظاهر الشكلية للتدين، مؤكدًا أن صدق العبادة ينعكس بالضرورة على صدق الأخلاق، وأن الأمانة، وشكر النعم، واستخدامها في طاعة الله، وخدمة الناس من أعظم أسباب القرب من الله، والطمأنينة في الحياة.
وفي ختام الندوة، دعا الأستاذ مصطفى حسني إلى غرس هذه المفاهيم في نفوس الشباب، مؤكدًا أن بناء الإنسان بناءً أخلاقيًّا، وفكريًّا، وترسيخ قيم الرحمة، والإيجابية، والعمل، هو الطريق إلى نهضة المجتمع وتقدم الأوطان.

وشهدت الندوة حضورًا واسعًا من رواد المعرض، ونخبة من القيادات الدينية، والفكرية، وقد تلقى الضيف عددًا من المداخلات حول موضوع الندوة مما كان له بالغ الأثر على الحضور، واختُتمت بتلاوة قرآنية خاشعة للقارئ أحمد جمال - أحد متسابقي دولة التلاوة، في أجواء روحانية مؤثرة.

مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
العاشر من رمضان
مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مرض الكبد الدهني الأيضي
