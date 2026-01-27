قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«واشنطن بوست»: ترامب يُخفف من لهجته حول أعمال العنف في مينيابوليس وسط دعوات للمساءلة
وفاة الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق وصلاة الجنازة بالجامع الأزهر
أول تعليق من اليابان على صواريخ كوريا الشمالية الباليستية
مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات
مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء
مدبولي: القطاع الطبي يحظى بأولوية مُتقدمة على أجندة عمل الحكومة
تعويض ضخم أو إعارة أوروبية.. أشرف داري يفجر أزمة داخل الأهلي
بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.. رئيس الوزراء يفتتح مستشفى كليوباترا سكاي
مدبولي يفتتح مستشفى كليوباترا التجمع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الثلاثاء 27 يناير 2026
استكمال محاكمة طفل الإسماعيلية المتهم بقتل زميله وسط إجراءات مشددة
جلطة دماغية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد نقله للمستشفى.. خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل يستجاب الدعاء في ليلة النصف من شعبان؟.. الإفتاء توضح الفضائل والأعمال المستحبة

عبد الرحمن محمد

شهدت محركات البحث في الساعات الأخيرة تساؤلات كثيرة حول "فضل ليلة النصف من شعبان" مع اقتراب موعد هذه الليلة التي تحظى بمكانة خاصة في قلوب المسلمين حول العالم. 

وفي هذا الصدد، نستعرض الفضائل والأدعية المستحبة لهذه الليلة، وفقاً لما أشارت إليه دار الإفتاء المصرية.

كيف نحيي ليلة النصف من شعبان؟
عن السيدة عائشة رضي الله عنها، في بيان فضل هذه الليلة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «هَذِهِ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَطْلُعُ عَلَى عِبَادِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ، وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِينَ، وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحِقْدِ كَمَا هُمْ». 

ويُستفاد من الحديث الحث على الإكثار من الطاعات عمومًا في هذه الليلة، وعلى رأسها الدعاء، كما أمر الله تعالى: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي».

هل الدعاء مستجاب في ليلة النصف من شعبان؟
نعم، وردت آثار تؤكد استحباب الدعاء واستجابة الله فيه. فقد رُوي عن نوف البِكالي أن عليًّا رضي الله عنه كان يخرج ليلة النصف من شعبان وينظر إلى السماء ويقول: «اللهم ربّ داود اغفر لمن دعاك في هذه الليلة ولمن استغفرك فيها». 

كما ورد عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟... حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ».

دعاء ليلة النصف من شعبان
أوضحت الإفتاء أن الدعاء في هذه الليلة بلفظٍ مشروعٍ مندوبٌ إليه شرعاً، وهو داخل في عموم العبادة والتوجه إلى الله. قال تعالى: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ».

 وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ»، ثم قرأ الآية الكريمة.

ليلة النصف من شعبان الدعاء المستجاب الإفتاء أعمال مستحبة دعاء ليلة النصف من شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

ياسر إبراهيم

حقيقة عرض كريستال بالاس لضم ياسر إبراهيم من الأهلي.. الغندور يكشف

العد التنازلي بدأ.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

مواعيد الإفطار وساعات الصيام.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

ترشيحاتنا

المدارس المصرية اليابانية

وظائف خالية في المدارس المصرية اليابانية عبر هذا الرابط .. سجل الآن

الصحة تغلق عيادة “ديونا” للجلدية والليزر بالقاهرة الجديدة

أجنبية تنتحل صفة طبيب لإدارتها.. الصحة تغلق عيادة جلدية وليزر بالقاهرة الجديدة

الدكتور تامر شوقي

خبير تربوي: حظر تحويلات طلاب الثانوية العامة لبعض الإدارات هدفه محاربة الغش

بالصور

باناميرا تسحق تايكان في صراع المبيعات.. وبورش تجهز «قنبلة» في 2028

طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم

نجمة الجماهير.. نادية الجندى تخطف الأنظار بفستان أسود

أعراض فيروس نيباه الجديد.. هل يوجد في مصر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

