البنك المركزى: ارتفاع واردات مصر من المنتجات البترولية 1.7 مليار دولار

أظهرت بيانات ميزان المدفوعات وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزى عن السنة المالية 2024/2025 ارتفاع واردات مصر من المنتجات البترولية لتسجل نحو 1.7 مليار دولار، في حين بلغت واردات الغاز الطبيعي نحو 3.9 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وأكد البنك المركزى ان ذلك يأتي ذلك في إطار التطورات التي شهدها ميزان المدفوعات، حيث سجل تحسنًا ملحوظًا في الحساب الجاري وانخفاض العجز بنسبة 25.9% ليبلغ 15.4 مليار دولار مقابل 20.8 مليار دولار في السنة المالية السابقة، مدفوعًا بتحسن الصادرات السلعية والخدمية وارتفاع الإيرادات السياحية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وأشار التقرير إلى أنه ساهم الأداء الإيجابي للصادرات وارتفاع حصيلة الخدمات في تقليص العجز التجاري السلعي، رغم زيادة الواردات من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، بما يعكس التغيرات في هيكل التجارة الخارجية خلال العام المالي 2024/2025.