مئات الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية تتوجه إلى غزة

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، زياد قاسم، بتوجه شاحنات قافلة المساعدات رقم 126 من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، الذي يُعتبر المنفذ الوحيد حالياً لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

مساعدات غذائية وطبية ومواد بترولية

القافلة تضم مئات الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات، وتتنوع الحمولات بين المواد الغذائية، المستلزمات الطبية، الأدوية، بالإضافة إلى المواد البترولية مثل السولار والبنزين، وكذلك الغاز.

كما تشمل الشحنة أيضًا الخيام، البطاطين، والملابس الشتوية ضمن قوافل “زاد العزة” التي ينظمها الهلال الأحمر المصري.

استعدادات لتسهيل مرور المساعدات والمسافرين

وفي إطار استعدادات تسهيل مرور هذه المساعدات، أشار قاسم إلى وجود مئات الشاحنات التي تصطف أمام معبر رفح في انتظار إشارة العبور. كما وصل وفد من بعثة المراقبة الأوروبية إلى المعبر، بالإضافة إلى موظفين من السلطة الفلسطينية، تمهيدًا لإعادة فتح المعبر وبدء حركة المسافرين من وإلى قطاع غزة.