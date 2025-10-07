البنك المركزي: إيرادات السياحة في مصر بلغت 16.7 مليار دولار في السنة المالية 2024/2025

أعلن البنك المركزي أن إيرادات السياحة في مصر ارتفعت خلال السنة المالية 2024/2025 بنسبة 16.3%، لتسجل نحو 16.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 14.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

وأوضح البيان أن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 179.3 مليون ليلة مقابل 154.1 مليون ليلة في العام الماضي، بما يعكس الأداء القوي لقطاع السياحة خلال الفترة محل العرض.

وأشار البنك المركزي إلى أن ارتفاع الإيرادات السياحية كان من أهم العوامل التي ساهمت في تحسن حساب المعاملات الجارية خلال السنة المالية 2024/2025، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وارتفاع حصيلة الصادرات السلعية والخدمية.