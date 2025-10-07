قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في 19 محافظة.. تفاصيل طرح 6797 قطعة أرض بمشروع بيت الوطن

آية الجارحي

استجابة  لرغبات المصريين بالخارج والراغبين فى الحصول على قطع أراضٍ ضمن مشروع بيت الوطن.

 إضافت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  2141 قطعة أرض جديدة بخلاف 4656 قطعة  قد سبق إتاحتها بالطرح التكميلي للمرحلة العاشرة من مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، بمساحات مختلفة.

الطرح التكميلى للمرحلة العاشرة 

وذلك بعدد من الأماكن المميزة بمدن شرق القاهرة وعددٍ من المدن الجديدة الأخرى، ليصل إجمالى عدد قطع الأراضى التى تم طرحها إلى 6797 قطعة أرض بالطرح التكميلى للمرحلة العاشرة بدءاً من يوم 19 أكتوبر الجارى علماً بأنه سيتم فتح باب استكمال المبالغ المحولة لمدة 7 أيام.

 عدد المتقدمين للحجز من المصريين بالخارج

وأشار المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن عدد المتقدمين للحجز من المصريين بالخارج بالطرح التكميلى للمرحلة العاشرة لمشروع بيت الوطن بلغ حوالى 3000 متقدما، مما يوضح أن عدد الأراضى المطروحة ضمن الطرح التكميلى للمرحلة العاشرة من المشروع يبلغ حوالى ضعف عدد المتقدمين لحجز قطع الأراضى بما يضمن زيادة وتنوع فرص المتقدمين للحجز على كافة المدن، كما تم زيادة أعداد القطع المطروحة في المدن الجديدة شرق القاهرة تلبية لرغبة الحاجزين.

أماكن أراضى الطرح التكميلى للمرحلة العاشرة

وتشمل قطع الأراضى بالطرح التكميلى للمرحلة العاشرة من مشروع بيت الوطن مدن (6 أكتوبر - دمياط الجديدة  - الشروق  - 15 مايو - سفنكس الجديدة - بدر  - أكتوبر الجديدة  - العلمين الجديدة  - المنصورة الجديدة  - السادات - العاشر من رمضان -  العبور الجديدة  - بنى سويف الجديدة  -  أسوان الجديدة  - ناصر الجديدة "غرب أسيوط"  - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة - برج العرب الجديدة).

كما تجدد وزارة الإسكان التزامها بالتواصل الفعال مع المصريين في الخارج، من خلال فرق عمل متخصصة للرد على الاستفسارات والتعامل مع أي مشكلات، وذلك في إطار الحرص على الشفافية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
 


 

