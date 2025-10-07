قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس: 80 أسيرا استشهدوا في سجون الاحتلال نتيجة التعذيب المتعمد والحرمان
مجلس الوزراء: دعم الرئيس السيسي كان فاعلا في مسيرة ترشح العناني مديرا لـ يونسكو
التخطيط: الاقتصاد يسير نحو مزيد من التحسن خلال 2026 استنادًا إلى المؤشرات والتطورات الحالية
الرئيس السيسي: سيظل علم الدكتور أحمد عمر هاشم باقياً وراسخاً على مر الزمان
الرئيس السيسي يؤكد حتمية إتاحة منظومة تعليمية متميزة ومناهج متطورة لمواكبة العصر
الرئيس السيسي ينعى العالم الجليل أحمد عمر هاشم: رحلة زاخرة بالعطاء وعلْمُه سيظل باقياً وراسخاً
الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر
وزير الإسكان: طرح 6797 قطعة أرض ضمن الطرح التكميلى للمرحلة العاشرة لمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج
الشركات الإسرائيلية ممنوعة من المشاركة في معرض دبي للطيران
حماس: أولويتنا الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على قطاع غزة
مدير إعلام بوكالة أونروا توضح أبرز ما مر به قطاع غزة على مدار عامين
عامان من الإبادة في غزة| جريمة ممنهجة وعجز للنظام الدولي.. ومحلل يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان: طرح 6797 قطعة أرض ضمن الطرح التكميلى للمرحلة العاشرة لمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج

شريف الشربيني
شريف الشربيني
آية الجارحي

علن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه استجابة لرغبات المصريين بالخارج والراغبين فى الحصول على قطع أراضٍ ضمن مشروع بيت الوطن، تم إضافة 2141 قطعة أرض جديدة بخلاف 4656 قطعة قد سبق إتاحتها بالطرح التكميلي للمرحلة العاشرة من مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، بمساحات مختلفة، وذلك بعدد من الأماكن المميزة بمدن شرق القاهرة وعددٍ من المدن الجديدة الأخرى، ليصل إجمالى عدد قطع الأراضى التى تم طرحها إلى 6797 قطعة أرض بالطرح التكميلى للمرحلة العاشرة بدءاً من يوم 19 أكتوبر الجارى علماً بأنه سيتم فتح باب استكمال المبالغ المحولة لمدة 7 أيام. 

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن عدد المتقدمين للحجز من المصريين بالخارج بالطرح التكميلى للمرحلة العاشرة لمشروع بيت الوطن بلغ حوالى 3000 متقدما، مما يوضح أن عدد الأراضى المطروحة ضمن الطرح التكميلى للمرحلة العاشرة من المشروع يبلغ حوالى ضعف عدد المتقدمين لحجز قطع الأراضى بما يضمن زيادة وتنوع فرص المتقدمين للحجز على كافة المدن، كما تم زيادة أعداد القطع المطروحة في المدن الجديدة شرق القاهرة تلبية لرغبة الحاجزين.

وتشمل قطع الأراضى بالطرح التكميلى للمرحلة العاشرة من مشروع بيت الوطن مدن (6 أكتوبر - دمياط الجديدة - الشروق - 15 مايو - سفنكس الجديدة - بدر - أكتوبر الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة - السادات - العاشر من رمضان - العبور الجديدة - بنى سويف الجديدة - أسوان الجديدة - ناصر الجديدة "غرب أسيوط" - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة - برج العرب الجديدة).

كما تجدد وزارة الإسكان التزامها بالتواصل الفعال مع المصريين في الخارج، من خلال فرق عمل متخصصة للرد على الاستفسارات والتعامل مع أي مشكلات، وذلك في إطار الحرص على الشفافية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

المواطنين إطار الخدمات وزارة الإسكان العرب الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

احمد عمر هاشم

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7-10-2025

جون ادوارد

مفاجأة.. شرط جزائي في عقد جون إدوارد يمنع تعاقده مع الأهلي

أسعار البيض

10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

أحمد عمر هاشم رحمه الله

العالم فقد مصباحا منيرا.. مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

ترشيحاتنا

من عمر 6 سنوات.. فتح باب التقديم للمنافسات المحلية بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني

من عمر 6 سنوات.. فتح باب التقديم للمنافسات المحلية بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم

احتفالات ذوى الهمم بانتصارات اكتوبر

ذوي الهمم بمطروح يحيون الذكرى 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة

جهود جامعة أسوان

جامعة أسوان تشهد تكريم خريجي أكاديمية الأمن السيبراني الخارقين بمشاركة 12 جامعة مصرية

بالصور

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه
وصفات طبيعية لتوريد الشفاه
وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

تموين الشرقية يضبط 78 طن دقيق فاخر وزيت مجهول المصدر بمدينتى الزقازيق والعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

5 فوائد صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

الأمطار الغزيرة تغمر شوارع فيتنام بسبب العاصفة الاستوائية ماتمو

فيضانات فيتنام
فيضانات فيتنام
فيضانات فيتنام

فيديو

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

المزيد