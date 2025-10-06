قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد الفوز بمنصب مدير اليونسكو.. خالد العناني: أشكر بلدي مصر على الدعم
الرئيس التونسي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر الـ 52
زيزو ينتصر على الزمالك في اتحاد الكرة| تفاصيل خطيرة
في يوم النصر.. السفير علاء يوسف يهنئ العنانى بفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو
فوز خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو
باكتساح.. العناني يفوز بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو
دوري أبطال إفريقيا.. موعد ذهاب وإياب بيراميدز وبطل إثيوبيا بدور الـ 32
الإجازات الرسمية المتبقية في 2025
مجلس الأهلي يعتمد قائمة المرشحين للانتخابات الجديدة
متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن
ملامح ما بعد حماس.. اللواء سمير فرج: حكومة تكنوقراط وتدريبات أمنية لفلسطينيين بمصر ولجنة دولية تشرف على إعمار غزة
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات الإثنين 6 أكتوبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإسكان: غدًا بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات «سكن مصر» بالقاهرة الجديدة

سكن مصر
سكن مصر
آية الجارحي

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع «سكن مصر» بمنطقة أرض المعارض – المنطقة الأولى بمدينة القاهرة الجديدة، اعتباراً من غدٍ الثلاثاء 7 أكتوبر وحتى الخميس 30 أكتوبر 2025، وذلك وفقاً للمواعيد التي حددها جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تواصل جهودها في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير سكن لائق لكل مواطن، مضيفاً: "نعمل على تسليم الوحدات في مختلف المدن الجديدة وفق أعلى معايير الجودة والالتزام، بما يدعم أهداف الدولة في التنمية العمرانية الشاملة وتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة".

وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، وتوفير وحدات سكنية بمعايير عالية الجودة ضمن مشروع «سكن مصر»، الذي يُعد أحد أهم المشروعات السكنية الموجهة للطبقة المتوسطة، مضيفاً أن الوزارة تسعى إلى تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بعملية التسليم، وتقديم الدعم الكامل للمواطنين لضمان تجربة ميسرة ومنظمة أثناء استلام وحداتهم السكنية، مع تلافي أي ملاحظات قد تظهر خلال مراحل التسليم.

من جانبه، أعلن المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن تسليم الوحدات في منطقة أرض المعارض – المنطقة الثانية (مسلسل رقم 6–7 بالمرحلة الأولى، ومسلسل رقم 3 لبقية المراحل) سيبدأ غداً الثلاثاء 7 أكتوبر بتسليم وحدات العمارة رقم 90، يعقبها تسليم وحدات العمارة رقم 91 يوم الأحد 12 أكتوبر، ثم العمارة رقم 101 الثلاثاء 14 أكتوبر، تليها العمارة رقم 92 الخميس 16 أكتوبر، ويستمر التسليم في الأسبوع التالي لوحدات العمارة رقم 102 يوم الأحد 19 أكتوبر، والعمارة رقم 93 الثلاثاء 21 أكتوبر، والعمارة رقم 103 الخميس 23 أكتوبر، على أن تُستكمل العملية بتسليم العمارة رقم 94 الأحد 26 أكتوبر، والعمارة رقم 30 الثلاثاء 28 أكتوبر، وتختتم بتسليم العمارة رقم 29 يوم الخميس 30 أكتوبر 2025.

وأشار «رشاد» إلى أن العملاء الفائزين بالوحدات السكنية عليهم التوجه إلى بنك التعمير والإسكان – فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد)، لإنهاء إجراءات التعاقد واستلام خطابات البنك، ثم الحضور إلى مقر جهاز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، وبحوزتهم أصل خطاب البنك وصورة من الشيكات الموقعة، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب الموقع لمعاينة واستلام الوحدة.
 

المهندس شريف الشربيني سكن مصر تسليم الوحدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

الفعل الفاضح

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

بعد صعود 50 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

االزوجان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

ترشيحاتنا

قرار جمهوري بترقية عدد من الدبلوماسيين بوزارة الخارجية

قرار جمهوري بترقية عدد من الدبلوماسيين بوزارة الخارجية

فرص العمل المتاحة

720 فرصة عمل بسلسلة محلات تجارية شهيرة

حالة الطقس غدا .. بيان مهم من الأرصاد وتحذير من أمطار ونشاط للرياح

حالة الطقس غدا.. بيان مهم من الأرصاد وتحذير من أمطار ونشاط للرياح

بالصور

5 علامات تحذيرية لأمراض القلب تستدعي الانتباه الفوري

5 علامات تحذيرية لأمراض القلب
5 علامات تحذيرية لأمراض القلب
5 علامات تحذيرية لأمراض القلب

سوزوكي اليابانية تطلق سيارة المدن XBee الجديدة في الأسواق

XBee
XBee
XBee

سر نكهة الكريمة الغنية.. طريقة عمل شوربة البطاطس والمشروم

طريقة عمل شوربة البطاطس بالكريمة والمشروم
طريقة عمل شوربة البطاطس بالكريمة والمشروم
طريقة عمل شوربة البطاطس بالكريمة والمشروم

زيكر 001 المحدثة.. سيارة صينية خارقة تشحن في 7 دقائق فقط

 Zeekr 001
 Zeekr 001
 Zeekr 001

فيديو

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد