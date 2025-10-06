الإسكان: طرح تكميلي جديد لوحدات المصريين بالخارج.. والإقبال فاق التوقعات

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن الطرح التكميلي الجديد ضمن مبادرة "بيتك في مصر" يأتي استجابة للإقبال الكبير من المصريين بالخارج على الطرح الثاني من المبادرة، والذي لم يتمكن عدد كبير منهم من الحصول على وحدات رغم تحويل مقدمات جدية الحجز.

وقال خطاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "أحداث الساعة"، على قناة "إكسترا نيوز"، إن المرحلة التكميلية ستوفر 2513 وحدة سكنية موزعة على ثلاث مشروعات رئيسية: 2149 وحدة في مشروع "ديارنا"، 136 وحدة في مشروع "فالي تاورز إيست"، 228 وحدة في مشروعي "سكن مصر" و"جنة".

وأوضح أن هذه الوحدات موزعة على نحو 14 مدينة جديدة، منها القاهرة الجديدة، العبور الجديدة، حدائق أكتوبر، المنصورة الجديدة، والعلمين، مؤكداً أن الطرح سيبدأ من يوم الغد حتى 9 أكتوبر الجاري.

وبخصوص استفسارات المواطنين حول مقدمات الحجز، أوضح خطاب أن لجنة مشروع "بيت الوطن" أقرت آلية "المحفظة المالية"، التي تتيح للمتقدمين ممن لم يحالفهم الحظ في الطرح العاشر أو الطرح التكميلي، استخدام نفس المقدم في الطرح الحادي عشر دون فقدان دورهم أو ترتيبهم في قوائم الانتظار.

وأشار إلى أن بعض الحاجزين حوّلوا مبالغ كبيرة بالدولار، ووجدوا أن القطع المتاحة لا تناسب احتياجاتهم من حيث المساحة أو الموقع، ولهذا تم إطلاق المحفظة كحل مرن يضمن استمرار حقهم في الحجز بالمراحل التالية.

ونفى المتحدث الرسمي ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام بعض المواطنين بالخارج بطلب استرداد أموالهم، مؤكدًا أن الوزارة لم تتلقَّ أي طلب رسمي حتى الآن بهذا الشأن، وأن الاستفسارات التي وردت كانت مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضاف: "لو كنا ننوي رد الأموال أو تقليص الطروحات، لما كنا وسّعنا المرحلة التكميلية لتشمل أكثر من 5800 قطعة أرض، ورفعنا عدد القطع الكلي من 3000 إلى 18000 قطعة لتلبية طلبات الحاجزين."