القاهرة تعوّل على اجتماع الإثنين لتنفيذ خطة ترامب وإنهاء الحرب في غزة
يضم مبدعين ومشاركة النساء تجاوزت الـ 60% .. تفاصيل «معرض تراثنا»
مركز الأزهر للفتوى يحتفي باليوم العالمي للمعلم: ركيزة العلم ووريث الأنبياء
هنري حمرا .. حاخام يهودي سوري عائد من نيويورك يترشح لبرلمان ما بعد الأسد
مقتل 11 شخصا على الأقل جراء انهيارات أرضية في نيبال
تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية
تزوج فنانة وحارس للزمالك بالصدفة.. معلومات لا تعرفها عن الراحل سمير محمد علي
الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيد
المجلس الأوروبي يُمدد عقوباته ضد مسئولين وكيانات روسية عامًا جديدًا
الاحتلال الاسرائيلي يصادق على مخطط استعماري للاستيلاء على 35 دونما شرق قلقيلية
عبور 20 شاحنة مساعدات إماراتية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
تغيير مفاجئ وأمطار.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حصدت 5 جوائز.. وزير الإسكان يهنيء شركة المقاولون العرب

آية الجارحي

هنأ المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولى شركة المقاولون العرب بمناسبة حصد 5 جوائز في نسخة عام 2025 من مسابقة”ENR” Engineering News-Record Best Global Projects Awards، ومنها جائزة عن مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري للطاقة الكهرومائية – تنزانيا كأفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المياه، وسط منافسة قوية من مشروعات كبرى على مستوى العالم، وذلك للعام الخامس على التوالي.


وقال الوزير: إن شركة المقاولون العرب تعد أحد أذرع وزارة الإسكان التنموية والعمرانية، وتمثل نموذجا يحتذى فى تعزيز أطر التعاون بين مصر وأشقائها من الدول الإفريقية، عبر نقل الخبرات فى قطاع التشييد والبناء، والتعاون لتحقيق مصالح الأشقاء فى التنمية، وهذا الإنجاز العالمي الجديد جاء ليضاف إلى سجلٍ طويلٍ من النجاحات، ويؤكد أن شركة المقاولون العرب رمزٌ للجودة والإبداع الهندسي والالتزام الوطني.
وأكد المهندس شريف الشربيني، مواصلة تقديم الدعم الكامل للشركة، بهدف التوسع فى مشروعاتها، ولاسيما المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الأشقاء فى دول إفريقيا، مشيراً إلى أن المقاولون العرب خير سفير لمصر بالخارج، وإحدى آليات ربط مصر بدول القارة الإفريقية، والتعاون مع دولها.
من جانبه قال المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن هذا الإنجاز يعكس قوة الكفاءات المصرية وريادتها في مجالات البناء والتشييد على المستوى الدولي، مؤكدًا أن ما تحققه مشروعات الشركة من جوائز متتالية هو ثمرة عمل جماعي وجهد وطني متكامل، مضيفًا أن ما تحقق هذا العام هو تأكيد على قدرة الشركات الوطنية على المنافسة في الأسواق العالمية وتنفيذ المشروعات العملاقة بمعايير عالمية، مؤكدا أن هذه الجوائز تمثل تقديرًا عالميًا للمهندس والعامل المصري، مشيرًا إلى أن الشركة ستظل حريصة على أن تكون سفيرًا للهندسة المصرية.
يشار إلى أنه لأول مرة في تاريخها، تفوز الشركة بجائزتين عن مشروعاتها في قارة إفريقيا، لتؤكد مكانتها كإحدى أكبر وأعرق شركات المقاولات في إفريقيا والشرق الأوسط والعالم.
وتضمنت المشروعات الفائزة لعام 2025: مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري للطاقة الكهرومائية بتنزانيا حيث حصل على جائزة أفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المياه ويتبع وزارة الطاقة التنزانية، وشركة تانسكو التنزانية، ونفذه تحالف شركتى المقاولون العرب والسويدي إليكتريك، وذلك تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث حظى بمتابعة دورية من القيادة السياسية باعتباره مشروعا تنمويا محوريا بدولة تنزانيا الشقيقة.
ويُعد المشروع أحد أضخم المشروعات القومية في القارة الإفريقية، حيث يهدف إلى توليد2115ميجاوات من الكهرباء لتلبية احتياجات دولة تنزانيا من الطاقة، والتحكم في تصرفات مياه نهر روفيجي على مدار العام للحد من الفيضانات.
كما فاز مشروع الممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة بجائزة الاستحقاق في فئة مشروعات الترفيه والرياضة، ويتبع المشروع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ويُعد المشروع أحد أبرز معالم مدينة العلمين الجديدة، وأيقونة الجيل الرابع من المدن المصرية الحديثة على الساحل الشمالي الغربي، ويمتد الممشى بطول 7 كم (المرحلة الأولى) قابلة للتمديد حتى 14 كم، ويعد واجهة المدينة السياحية المميزة، ويتضمن إنشاء كوبريين على البحيرات وكوبرى مشاه في بوغاز (3) و(4)، وأعمال تشكيل جوانب البحيرات، وإنشاء البوابات الرئيسية للمدينة، إلى جانب أعمال تشطيبات مدنية ومعمارية راقية جعلت الممشى وجهة للزوار والمقيمين على مدار العام. 
المشروع الثالث هو ترميم منزل زينب خاتون الأثري بالقاهرة وحصل على جائزة أفضل مشروع في فئة مشروعات الترميم، وتم تنفيذه بالتعاون بين وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والسياحة والآثار المصرية، ويعد تحفة معمارية مملوكية أعيد إليها الحياة من جديد، حيث قامت الشركة بأعمال الترميم الدقيق وإعادة التوظيف لتحويل المنزل الأثري إلى مركز ثقافي متعدد الأغراض، مع الحفاظ الكامل على طابعه التاريخي.
كما حصل مشروع طريق وكوبري ساكا بأوغندا على جائزة الاستحقاق في فئة مشروعات الطرق ويتبع المشروع هيئة الطرقUNRA)) وهو عبارة عن مشروع استراتيجي يربط مدن شرق أوغندا ويمر عبر منطقة مستنقعات فوق نهر بلوجومبا الذي يتسبب في فيضانات موسمية خطيرة، وقد تم تشييده بناءً على تعليمات الرئيس الأوغندي، حيث سارعت الشركة بتنفيذ المشروع وتم إنجازه قبل الموعد المحدد بـ 11 شهرًا، مما ساهم في إنقاذ حياة المواطنين واستعادة حركة النقل الحيوية.
وحصل مشروع المتحف العالمي لقناة السويس بالإسماعيلية على جائزة الاستحقاق في فئة مشروعات الترميم ويتبع المشروع هيئة قناة السويس ويُعد إعادة إحياء لأول مبنى إداري لقناة السويس وتحويله إلى متحف عالمي يوثق تاريخ القناة منذ افتتاحها في عام 1869 وحتى افتتاح قناة السويس الجديدة.

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي
مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس
طريقة عمل الكوكيز السريع..
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
