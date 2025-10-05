قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتح باب القبول الاستثنائي لطلاب دفعة 2023 بالمعاهد الخاصة العالية والمتوسطة
الجبهة الوطنية في ذكرى نصر أكتوبر: ملحمة مجد تتجدد.. ونصرك يا مصر مستمر
وزير دفاع الاحتلال: الجيش سيبقى في مناطق سيطرة بغزة لحماية المستوطنات.. وسننزع سلاح حركة حماس
نواب "صحة البرلمان": الولادات القيصرية غير المبررة خطر صامت يهدد أمهات مصر.. وآن أوان المواجهة
مصر تكثف جهودها لإدخال المساعدات إلى غزة رغم التحديات
وزير التعليم يفتتح إدارة المنتزه أول التعليمية.. و9 مدارس جديدة بالمحافظة
واقعة روسية تهز المجتمع.. أب ينتقم من المعتدي على ابنته ويجبره على حفر قبره بيده
مجلس الزمالك في حيرة.. انقسام داخل القلعة البيضاء حول مصير فيريرا
سوريا تشهد أول انتخابات تشريعية بعد سقوط نظام الأسد
الحكومة توافق علي تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى تابعاً
ديمتري دلياني لـ "صدى البلد": خطاب نتنياهو الليلة الماضية كشف سعيه لتحويل خطة ترامب لأداة لاستمرار الإبادة
العربية اتقلبت بالركاب.. إصابة 14 شخصًا في حادث مروري غربي الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

غداً.. بدء حجز 2513 وحدة سكنية بالطرح التكميلي من مبادرة بيتك في مصر

صورةارشيفية
صورةارشيفية
آية الجارحي

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم غداً بدء حجز 2513 وحدة سكنية بالطرح التكميلي للطرح الأول ضمن المرحلة الثانية من مبادرة " بيتك في مصر" للمصريين بالخارج، على الموقع الإلكتروني للمبادرة عبر الرابط  https://beitakfemisr.com ، في تمام الساعة 9 صباحا وحتى يوم الخميس  9/10/2025.

وأوضح وزير الإسكان أن الطرح التكميلي  للطرح الأول من المرحلة الثانية يشمل 2149 وحدة بمشروع " ديارنا" لـ الإسكان المتوسط بواقع  (52 وحدة بالقاهرة الجديدة – 1014 وحدة بالعلمين الجديدة – 19 وحدة بالمنيا الجديدة – 58 وحدة بأسيوط الجديدة – 312 وحدة بمدينة بدر – 260 وحدة ببرج العرب الجديدة – 34 وحدة بسوهاج الجديدة – 52 وحدة بدمياط الجديدة – 300 وحدة بمدينة 15 مايو – 48 وحدة بقنا الجديدة)، و136 وحدة بمشروعي فالي تاورز وفالي تاورز إيست بواقع(100 وحدة بالعبور الجديدة – 36 وحدة بحدائق أكتوبر)، و228 وحدة بمشروعي سكن مصر وجنة بواقع (96 وحدة سكن مصر و 24 وحدة جنة بالمنصورة الجديدة – 108 وحدات سكن مصر بأكتوبر الجديدة).


وأكد وزير الإسكان أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على تلبية رغبات أبناء الوطن بالخارج في امتلاك وحدات سكنية آمنة ومتميزة بالمدن الجديدة، حيث تقرر إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة لتلبية الطلب المتزايد وتوسيع نطاق الاستفادة، واستمرارًا لحرص الدولة على تعزيز الروابط مع المصريين بالخارج، وتوفير فرص متنوعة للسكن والاستثمار العقاري بما يتماشى مع خطط التنمية العمرانية المستدامة.

طرح وحدات سكنية وزارة الاسكان بيتك في مصر القاهرة الجديدة العلمين الجديدة ديارنا الإسكان المتوسط مدينة بدر برج العرب الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

الزمالك

هل يرحل جون إدوارد ويانيك فيريرا عن الزمالك؟.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

أحمد عبدالقادر

تفاصيل جلسة تجديد عقد أحمد عبد القادر مع الأهلي

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

بيج ياسمين

مش هتصدق .. بيج ياسمين بفستان الفرح | اعرف القصة

الزمالك

«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة

ترشيحاتنا

خليل الحية

وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية يتوجه اليوم إلى القاهرة

وزارة الدفاع الروسية

الدفاع الروسية: تدمير مستودع ذخيرة أوكراني في دونيستك

فاينانشيال تايمز

استراتيجية أوروبية جديدة لتقليل الاعتماد على أمريكا والصين في التكنولوجيا

بالصور

200 ألف جنيه.. مى عمر تثير الجدل بفستانها فى أسبوع الموضة بباريس

مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس
مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس
مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس

للانش بوكس.. طريقة عمل الكوكيز السريع

طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

جومانا مراد تثير الجدل بجمالها فى أحدث جلسة تصوير

جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير

فيديو

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد