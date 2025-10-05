قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قطع الكهرباء عن مدينة في المنوفية 3 ساعات .. اعرف المواعيد
لتمويل منخفضي ومتوسطي الدخل.. تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك نكست
مصر و7 دول عربية وإسلامية: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
الغندور يفتح النار على اللجان الإلكترونية: الحياد أصبح تهمة
محافظ القاهرة يضع إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير
هل يجوز إخراج الزكاة لأولى القربي من الإخوة والأخوات؟.. الإفتاء تجيب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة
ما هي كفارة عدم الوفاء بالنذر.. الصيام أم الأطعام؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر و7 دول عربية وإسلامية ترحب بموافقة "حماس" على مقترح ترامب بشأن غزة
مصرع شاب وإصابة 13 آخرين في تصادم مروع بطريق جهينة سوهاج
بيان عربي إسلامي: نؤكد ضرورة بدء مفاوضات غزة للاتفاق على آليات تنفيذ مقترح ترامب
الأهلي يسعى لحسم الملفات المؤجلة والمدرب الجديد في فترة التوقف الدولي
اقتصاد

طرح 386 وحدة صناعية لرواد الأعمال جاهزة للتسليم الفوري

كامل الوزير
كامل الوزير
ولاء عبد الكريم

 أعلنت وزارة الصناعة عن طرح 386 وحدة صناعية شاغرة جاهزة للتسليم وكاملة المرافق والخدمات لرواد الأعمال الجادين داخل 12 مجمعًا صناعيًا بـ11 محافظة، وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg خلال الفترة من 6 وحتى 20 أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم قطاع الصناعة وتعميق التصنيع المحلي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتزامنًا مع احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الوحدات المطروحة تأتي بمساحات متنوعة تبدأ من 48 متر مربع وحتى 792 متر مربع لتلبية مختلف احتياجات الأنشطة الصناعية، وبما يتيح الفرصة أمام صغار المستثمرين ورواد الأعمال للحصول على مصنع جاهز يلبي تطلعاتهم، لافتاً إلى أن الطرح يشمل أنشطة صناعية متنوعة مثل الصناعات الهندسية، الكيماوية، الغذائية، الغزل والنسيج، المفروشات والملابس الجاهزة، الصناعات المعدنية، البلاستيكية، والدوائية.

وأضاف الوزير أن وزارة الصناعة حرصت على أن يتضمن الطرح حزمة من التيسيرات الكبيرة على غرار الطرح السابق، من بينها إتاحة الاستفادة من تمويل منخفض الفائدة (5% متناقصة) وتسهيلات تصل إلى 100% من قيمة الوحدة بالنسبة للوحدات المطروحة بنظام التمليك، بالتعاون مع عدد من البنوك، بالإضافة الى تأجيل سداد القيمة الإيجارية لمدة 9 أشهر من تاريخ استلام الوحدة بالنسبة لنظام الايجار، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط إلى 500 جنيه فقط والاستفادة من برامج جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تمويل الماكينات وخطوط الإنتاج أو الدعم الفني والتسويقي.

يتوزع الطرح الجديد على 11 محافظة، حيث يشمل وحدات بنظام التمليك وهي مجمع بياض العرب بمحافظة بني سويف بعدد 7 وحدات، ومجمع غرب جرجا بمحافظة سوهاج بعدد 23 وحدة ومجمع الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بعدد 5 وحدات ومجمع هو بمحافظة قنا بعدد 85 وحدة ومجمع عرب العوامر بمحافظة أسيوط بعدد 22 وحدة ومجمع المطاهرة بمحافظة المنيا بعدد 11 وحدة والمجمع المعدني بمحافظة الفيوم بعدد 9 وحدات والمجمع الخرساني بمحافظة الفيوم أيضًا بعدد 28 وحدة ومجمع البغدادي بمحافظة الأقصر بعدد 31 وحدة ومجمع مرغم 2 بمحافظة الإسكندرية بعدد 11 وحدة، كما يشمل الطرح بنظامي التمليك والإيجار مجمع الجنينة والشباك بمحافظة أسوان بعدد 149 وحدة، وبنظام الإيجار فقط مجمع المحلة بمحافظة الغربية بعدد 5 وحدات.

ويمكن سحب كراسات الشروط والتقدم على الوحدات المطروحة يتم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg) بالدخول من خلال رابط خدمات الطرح والتخصيص واختيار طرح وحدات صناعية من خلال الخطوات التالية:

1.    تسجيل حساب جديد على المنصة.
2.    اختيار الطرح المراد التقديم عليه وتحميل كراسة الشروط.
3.    إدخال بيانات طالب التخصيص واستيفاء النماذج الإلكترونية.
4.    دفع قيمة كراسة الشروط إلكترونيًا.
5.    تحديد بيانات الوحدة المطلوبة داخل المجمع.
6.    تسجيل معلومات الاتصال وبيانات المتابعة.
7.    رفع دراسة الجدوى الفنية للمشروع (المنتجات– الآلات– العمالة– الطاقة الإنتاجية).
8.    مراجعة وطباعة طلب التقديم.
9.    إرفاق المستندات المطلوبة بصيغة PDF
10.    دفع قيمة تأمين جدية الحجز إلكترونيًا.

ومن المقرر أن تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية- فور إغلاق باب التقدم- بدراسة كافة الطلبات المتقدمة وتحديد الفائزين طبق معايير محددة لبيان الجدية وبشفافية مطلقة، مع منح الأولوية في التخصيص لطلبات التوسع للمشروعات القائمة داخل المجمع ذاته وأثبتت الجدية وكذلك أولوية نسبية للمستثمرين الذين سيقومون بالسداد الفوري لثمن الوحدة.

وزارة الصناعة منصة مصر الصناعية الرقمية الصناعة التصنيع المحلي المشروعات الصغيرة

