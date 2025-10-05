من صندوق تمويل المساكن.. طرح 17 وحدة سكنية كاملة التشطيب

أعلن صندوق تمويل المساكن، أحد الجهات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح 17 وحدة سكنية كاملة التشطيب ومحل تجاري في مدن العبور"امتداد الحي الثاني"، والسادات و6 أكتوبر ومنطقة الرأس السوداء بالإسكندرية للبيع بالمزاد العلني، وذلك يوم الأحد الموافق 19/10/2025 .



يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأهمية تعظيم الموارد ودفع عجلة التنمية العمرانية، وتنفيذ رؤية الدولة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين و الخدمات التي تسهم في جودة حياة المواطنين.



وأوضح المهندس محمد هشام درويش - المشرف على قطاع التشييد والمقاولات - رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن جلسة المزاد العلني سوف تعقد يوم الأحد الموافق 19/10/2025 في تمام الساعة 10 صباحاً في قاعة المهن العلمية نادي العلمين آخر شارع مكرم عبيد - بمدينة نصر محافظة القاهرة، حيث إن المزاد لأعلى مقدم في مدينة العبور ولأعلى سعر بمدن السادات و6 أكتوبر والاسكندرية وتطلب كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمزاد من بنك الإسكان والتعمير فروع (العبور - مدينة نصر - السادات - ٦ اكتوبر - فليمنج )، أو من مقر الصندوق الكائن في ٥٩ شارع حازم صلاح - مدينة القضاة - الحي الثامن - مدينة نصر.



وأكد" درويش " على تحقيق الشفافية في إجراءات المزاد والالتزام بكافة الضوابط التنظيمية للمزاد العلني من خلال التنسيق الكامل مع فريق العمل بالصندوق وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومنظمة.